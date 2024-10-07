T.C. Sakarya 4. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 07 Ekim 2024 / 00:01

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T.C. SAKARYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/140 Esas

Davacı Ufuk HELVACI tarafından dava konusu taşınmaz için açılan Geçit Hakkı Tesisi davasında; davalı Seher ŞUAY'ın ( Şakir kızı) adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinden özetle; Dava konusu Sakarya ili, Erenler İlçesi, Kayalarmemduhiye Mahallesi, Kızıl Ağaç Mevkii 1396 ada, 134 parsel sayılı taşınmazına erişiminin güvence altına alınması ve komşu taşınmazlar üzerinden en uygun yerin belirlenerek davacı müvekkiline geçit hakkı tanınmasını, kararın tapuya tescil edilmesini ve ilgili müdürlüklere bildirilmesini, Yargılama giderleri vekalet ücretinin davalılara tahmiline karar verilmesini talep ve dava etmiş olmakla;

Mahkememizce yapılan 10/11/2023 tarihli keşif sonrası 03/09/2024 tarihinde ibraz edilen teknik bilirkişi ek raporunda ''Sakarya İli Erenler İlçesi Kayalarmemduhiye mevkii 1396 Ada 135 Parsel ve aynı yer 1396 Ada 137 Parsel sayılı taşınmaz aleyhine 3 metre genişliğinde 295,72 m²'lik hat kısmından geçecek güzergah'ın geçit hakkı bedeli 332.220,00-TL olduğu'' hususları tespit edilmiştir.

Mahkememize 03/09/2024 tarihinde sunulan ek raporda; keşif tarihi itibariyle;

-''Sakarya İli Erenler İlçesi Kayalarmemduhiye mevkii 1396 Ada 135 Parsel ve aynı yer 1396 Ada 137 Parsellerden umumi yola çıkması durumunda geçit hakkı bedeli 369.050,00-TL" tespit edilmiştir.

- ''Sakarya İli Erenler İlçesi Kayalarmemduhiye mevkii 1396 Ada 121 parsel, 1396 Ada 135 Parsel ve aynı yer 1396 Ada 137 Parsellerden umumi yola çıkması durumunda geçit hakkı bedeli 454.398,00-TL" tespit edilmiştir.

- ''Sakarya İli Erenler İlçesi Kayalarmemduhiye mevkii 1396 Ada 121 parsel, 1396 Ada 137 Parsellerden umumi yola çıkması durumunda geçit hakkı bedeli 507.417,00-TL" tespit edilmiştir.

Duruşma 07/11/2024 günü saat 10:30'da yapılacak olup duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve bilirkişi raporu tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.