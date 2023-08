T.C. SAKARYA İLİ Karasu Belediyesi

Yayın Tarihi: 07 Ağustos 2023 / 00:01



Destek Hizmetleri Müdürlüğü

TAŞINMAZ SATIŞI İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz muhtelif mahallelerinde bulunan 2 adet taşınmaz satışı ihalesi işi 27/07/2023 tarih ve 309 sayılı Encümen kararı ile onaylanmış olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre her biri ayrı ayrı açık arttırma usulü ile satışı aşağıda muhammen bedel ve % 3 geçici teminatı üzerinden 22/08/2023 tarih ve aşağıda tabloda karşılarında belirtilen saatlerde belediye hizmet binasında yer alan meclis salonunda taşınmaz satış ihalesi gerçekleştirilecektir.

TAŞINMAZ SATIŞI

Sıra No

Mahalle

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçüm

(M²)

Nitelik

Pay/

Payda

Muhammen Bedel(TL)



Geçici Teminat

% 3 (TL)

İhale Saati

1

HÜRRİYET

F25-D-17-B-1

157

102

23.137,28 m²

ARSA

TAM

2.198.041,60 TL

65.941,25 TL

14:00

2

KARASU

F25-C-16-B-3

194

3

2311,49 m²

YOL FAZLASI

TAM

2.773.788,00 TL

83.213,64 TL

15:00

1-İhale 22/08/2023 tarih ve belirtilen saatlerde Karasu Belediye hizmet binası meclis salonunda yapılacaktır.

2-İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harçlar istekliye ait olacaktır.

3-İhale ile kiralaması yapılacak taşınmazların ihale muhammen bedeli ve % 3 geçici teminatı tablo’da sunulmuştur.

4-İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırladıkları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 21/08/2023 saat 12:30’a kadar Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.

5- İhalede İstenilen Belgeler:

A - Gerçek kişi olması halinde;

1. T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

2. Tebligat için adres bildirimi,

3. Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu ise, teminat mektuplarının asılları ve Banka teyit yazısı.)

4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, Noter tasdikli imza beyannamesi veya sirküleri.

5.Vekâleten katılacakların noter tasdikli imza sirküleri ile vekâletnameleri,

6. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

7. İhale şartname bedeline ait makbuz (300,00 TL.),

8.Karasu Belediyesinden “Borcu Yoktur” belgesi

9.Adli Sicil Kaydı

B - Tüzel kişi olması halinde;

1. İlgili Makamlarından yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair faaliyet belgesi.

2. Temsil durumunda Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, Noter onaylı vekâletname,

3. Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4. Dernek, Birlik, Vakıf vb. için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

5. Dernek, Birlik, Vakıf vb. için Dernek Tüzüğünün Noter Tasdikli Sureti.

6. Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu ise, teminat mektuplarının asılları, ve Banka teyit yazısı.)

7. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

8. Tebligat için adres bildirimi,

9. İhale şartname bedeline ait makbuz (300,00 TL.),

10.Karasu Belediyesinden “Borcu Yoktur” belgesi

11.Adli Sicil Kaydı

C - Ortak Girişim olması halinde:

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenilecektir.

6-İhale ile ilgili her türlü şartname ve diğer bilgiler Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilerek bilgi alınabilir.

İlanen duyurulur.