T.C. SAKARYA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2023/112 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/112 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İl, Serdivan İlçe, SERDİVAN Mahalle/Köy, çarkovası Mevkii, 4319 Parsel, Sakarya ili, Serdiva ...
Adresi : Sakarya İli, Serdivan İlçesi,Serdivan Mah, Çarkovası Mevkii,132,32 M2 Li , Üzerinnde Bahçeli Ahşap Ev Bulunan, 4319 ParselTaşınmaz.Serdivan / SAKARYA
Yüzölçümü : 132,32 m2
Kıymeti : 2.426.280,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 10:12
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 10:12
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2024 - 10:12
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2024 - 10:12
17/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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|BASIN NO: ILN01970645