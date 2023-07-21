T.C. SAKARYA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2022/91 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Örnek No:55*
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/91 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mah. 2224 Ada, 90 Parsel,
Yüzölçümü : 970,62 m2
İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 388.248,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 10:09
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 10:09
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2023 - 10:09
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2023 - 10:09
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mah. 2227 Ada, 15 Parsel
Yüzölçümü : 2.705,32 m2
İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 811.596,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 10:19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 10:19
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2023 - 10:19
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2023 - 10:19
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :: Sakarya İli, Adapazarı İlçesi Kayrancık Mah. 2190 Ada, 23 Parsel
Yüzölçümü : 4.761,02 m2
İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 1.666.357,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 10:29
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 10:29
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2023 - 10:29
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2023 - 10:29
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi Kayrancık Mah. 2231 Ada, 115 Parsel
Yüzölçümü : 2.274,86 m2
İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 727.945,60 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 10:39
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 10:39
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2023 - 10:39
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2023 - 10:39
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, 15 Temmuz Camili Mah. 2355 Ada, 10 Parsel
Yüzölçümü : 1.273,40 m2
İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 636.700,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 10:49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 10:49
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2023 - 10:49
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2023 - 10:49
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Adresi : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, 15 Temmuz Camili Mah. 2356 Ada, 4 Parsel
Yüzölçümü : 1.152,11 m2
İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 576.055,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 10:59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 10:59
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2023 - 10:59
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2023 - 10:59
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mah. 2189 Ada, 255 Parsel
Yüzölçümü : 685,68 m2
İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 171.420,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 11:09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 11:09
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2023 - 11:09
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2023 - 11:09
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mah. 2192 Ada, 158 Parsel
Yüzölçümü : 1.795,85 m2
İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 448.962,50 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 11:19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 11:19
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2023 - 11:19
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2023 - 11:19
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mah. 2192 Ada, 96 Parsel
Yüzölçümü : 634,36 m2
İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 158.590,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 11:29
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 11:29
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2023 - 11:29
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2023 - 11:29
10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mah. 2221 Ada, 32 Parsel
Yüzölçümü : 4.638,9 m2
İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 1.855.560,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 11:39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 11:39
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2023 - 11:39
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2023 - 11:39
11 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mah. 2231 Ada, 162 Parsel
Yüzölçümü : 868,01 m2
İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 173.602,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 11:49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 11:49
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2023 - 11:49
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2023 - 11:49
06/07/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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|BASIN NO: ILN01863961