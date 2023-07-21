T.C. SAKARYA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2022/91 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Yayın Tarihi: 21 Temmuz 2023 / 00:01

Örnek No:55*

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/91 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mah. 2224 Ada, 90 Parsel,

Yüzölçümü : 970,62 m2

İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut

Kıymeti : 388.248,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 10:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2023 - 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2023 - 10:09

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mah. 2227 Ada, 15 Parsel

Yüzölçümü : 2.705,32 m2

İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut

Kıymeti : 811.596,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 10:19

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 10:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2023 - 10:19

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2023 - 10:19

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :: Sakarya İli, Adapazarı İlçesi Kayrancık Mah. 2190 Ada, 23 Parsel

Yüzölçümü : 4.761,02 m2

İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut

Kıymeti : 1.666.357,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 10:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 10:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2023 - 10:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2023 - 10:29

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi Kayrancık Mah. 2231 Ada, 115 Parsel

Yüzölçümü : 2.274,86 m2

İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut

Kıymeti : 727.945,60 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 10:39

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 10:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2023 - 10:39

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2023 - 10:39

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, 15 Temmuz Camili Mah. 2355 Ada, 10 Parsel

Yüzölçümü : 1.273,40 m2

İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut

Kıymeti : 636.700,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 10:49

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 10:49 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2023 - 10:49

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2023 - 10:49

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, 15 Temmuz Camili Mah. 2356 Ada, 4 Parsel

Yüzölçümü : 1.152,11 m2

İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut

Kıymeti : 576.055,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 10:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 10:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2023 - 10:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2023 - 10:59

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mah. 2189 Ada, 255 Parsel

Yüzölçümü : 685,68 m2

İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut

Kıymeti : 171.420,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 11:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 11:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2023 - 11:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2023 - 11:09

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mah. 2192 Ada, 158 Parsel

Yüzölçümü : 1.795,85 m2

İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut

Kıymeti : 448.962,50 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 11:19

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 11:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2023 - 11:19

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2023 - 11:19

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mah. 2192 Ada, 96 Parsel

Yüzölçümü : 634,36 m2

İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut

Kıymeti : 158.590,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 11:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 11:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2023 - 11:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2023 - 11:29

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mah. 2221 Ada, 32 Parsel

Yüzölçümü : 4.638,9 m2

İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut

Kıymeti : 1.855.560,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 11:39

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 11:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2023 - 11:39

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2023 - 11:39

11 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mah. 2231 Ada, 162 Parsel

Yüzölçümü : 868,01 m2

İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut

Kıymeti : 173.602,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 11:49

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 11:49 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2023 - 11:49

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2023 - 11:49

06/07/2023 (İİK m.114 ve m.126)

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