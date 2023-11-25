T.C. SAKARYA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/107 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Örnek No:55*
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/107 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Küçüksöğütlü Mah. 141 Ada, 30 Parselde Kayıtlı 3159,77 M2 Miktarlı Tarla Vasıflı Taşınmaz
Yüzölçümü : 3.159,77 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 2.369.827,50 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2024 - 10:02
Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2024 - 10:02
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2024 - 10:02
Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 10:02
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Küçüksöğütlü Mah. 141 Ada, 395 Parselde Kayıtlı 3301,42 M2 Miktarlı Tarla Vasıflı Taşınmaz
Yüzölçümü : 3.301,42 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 825.355,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2024 - 10:12
Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2024 - 10:12
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2024 - 10:12
Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 10:12
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Küçüksöğütlü Mah. 150 Ada, 268 Parselde Kayıtlı 5218,94 M2 Miktarlı Tarla Vasıflı Taşınmaz
Yüzölçümü : 5.218,94 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 1.043.788,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2024 - 10:22
Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2024 - 10:22
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2024 - 10:22
Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 10:22
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Küçüksöğütlü Mah. 150 Ada, 133 Parselde Kayıtlı 3436,35 M2 Miktarlı Tarla Vasıflı Taşınmaz
Yüzölçümü : 3.436,35 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 1.030.905,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2024 - 10:32
Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2024 - 10:32
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2024 - 10:32
Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 10:32
23/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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|BASIN NO: ILN01938928