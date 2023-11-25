T.C. SAKARYA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/107 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Yayın Tarihi: 25 Kasım 2023 / 00:01

Örnek No:55*

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/107 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Küçüksöğütlü Mah. 141 Ada, 30 Parselde Kayıtlı 3159,77 M2 Miktarlı Tarla Vasıflı Taşınmaz

Yüzölçümü : 3.159,77 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 2.369.827,50 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2024 - 10:02

Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2024 - 10:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2024 - 10:02

Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 10:02

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Küçüksöğütlü Mah. 141 Ada, 395 Parselde Kayıtlı 3301,42 M2 Miktarlı Tarla Vasıflı Taşınmaz

Yüzölçümü : 3.301,42 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 825.355,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2024 - 10:12

Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2024 - 10:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2024 - 10:12

Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 10:12

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Küçüksöğütlü Mah. 150 Ada, 268 Parselde Kayıtlı 5218,94 M2 Miktarlı Tarla Vasıflı Taşınmaz

Yüzölçümü : 5.218,94 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 1.043.788,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2024 - 10:22

Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2024 - 10:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2024 - 10:22

Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 10:22

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Küçüksöğütlü Mah. 150 Ada, 133 Parselde Kayıtlı 3436,35 M2 Miktarlı Tarla Vasıflı Taşınmaz

Yüzölçümü : 3.436,35 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 1.030.905,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2024 - 10:32

Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2024 - 10:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2024 - 10:32

Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2024 - 10:32

23/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)

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