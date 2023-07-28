T.C. SAKARYA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2023/59 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Yayın Tarihi: 28 Temmuz 2023 / 00:01

Örnek No:55*

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/59 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, 657 Ada 4 Parselde Kayıtlı Bodrum+Zemin Kat 24 Nolu Bağımsız Bölüm Serdivan / SAKARYA

Yüzölçümü : 11.727,97 m2 Kıymeti : 10.000.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2023 - 10:30

Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2023 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2023 - 10:30

Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2023 - 10:30

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Mahmudiye Mahallesi, 420 Parsel 685,00 M2 Miktarlı Bahçe Vasıflı Taşınmaz Adapazarı/ SAKARYA

Yüzölçümü : 685,00 m2 Kıymeti : 342.500,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2023 - 10:40

Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2023 - 10:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2023 - 10:40

Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2023 - 10:40

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Mahmudiye Mahallesi, 421 Parsel, 1140 M2 Miktarlı Bahçe Vasıflı Taşınmaz Adapazarı/ SAKARYA

Yüzölçümü : 1.140,00 m2 Kıymeti : 570.000,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2023 - 10:50

Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2023 - 10:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2023 - 10:50

Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2023 - 10:50

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Arifiye İlçesi, Hanlı/Hanlıköy Mahallesi, 139 Ada 12 Parsel Sayılı, 3.000,00 M2 Miktarlı, Tapuda Arsa Vasıflı Taşınmaz. Arifiye / SAKARYA

Yüzölçümü : 3.000 m2 Kıymeti : 24.183.726,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2023 - 11:00

Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2023 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2023 - 11:00

Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2023 - 11:00

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, 356 Ada 11 Parselde Kayıtlı A Blok Zemin Kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm Serdivan / SAKARYA. Bu taşınmaz 2 nolu bağımsız bölüm ile birleştirilmiş vaziyette olup, taşınmazları farklı kişilerin alması durumunda ayırım ve teslim masrafları alıcya ait olacaktır.

Yüzölçümü : 5.724,00 m2 Kıymeti : 3.000.000,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2023 - 11:10

Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2023 - 11:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2023 - 11:10

Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2023 - 11:10

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, 356 Ada 11 Parselde Kayıtlı A Blok Zemin Kat 2 Nolu Bağımsız Bölüm Serdivan / SAKARYA Bu taşınmaz 1 nolu bağımsız bölüm ile birleştirilmiş vaziyette olup, taşınmazları farklı kişilerin alması durumunda ayırım ve teslim masrafları alıcya ait olacaktır.

Yüzölçümü : 5.724,00 m2 Kıymeti : 3.000.000,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2023 - 11:20

Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2023 - 11:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2023 - 11:20

Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2023 - 11:20

23/07/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.