T.C. SAKARYA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2023/63 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/63 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İl, Erenler İlçe, ERENLER Mahalle/Köy, 607 Ada, 756 Parsel, sakarya ili, Erenler ilçesi, Ere ...
Adresi :Sakarya İli, Erenler İlçesi,Erenler Mah,607 Ada,756 ParselDe Kayıtlı,339,81 M2 YüzölçümlüArsa Vasfında, Üzerinde Üç Daireli Bina Bulunan Taşınmaz. Erenler / SAKARYA
Yüzölçümü : 339,81 m2
Kıymeti : 3.954.487,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2023 - 13:49
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2023 - 13:49
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/12/2023 - 13:49
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Bitiş Tarih ve Saati : 27/12/2023 - 13:49
04/10/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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|BASIN NO: ILN01904612