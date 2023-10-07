T.C. SAKARYA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayın Tarihi: 07 Ekim 2023 / 00:01

Örnek No:55*

2023/63 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/63 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İl, Erenler İlçe, ERENLER Mahalle/Köy, 607 Ada, 756 Parsel, sakarya ili, Erenler ilçesi, Ere ...

Adresi :Sakarya İli, Erenler İlçesi,Erenler Mah,607 Ada,756 ParselDe Kayıtlı,339,81 M2 YüzölçümlüArsa Vasfında, Üzerinde Üç Daireli Bina Bulunan Taşınmaz. Erenler / SAKARYA

Yüzölçümü : 339,81 m2

Kıymeti : 3.954.487,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2023 - 13:49

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2023 - 13:49 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/12/2023 - 13:49

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/12/2023 - 13:49

04/10/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.