T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayın Tarihi: 01 Mayıs 2024 / 00:01



2023/127 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/127 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İl, Erenler İlçe, ERENLER Mahalle/Köy, Hacıoğlu köyiçi Mevkii, 2791 Parsel, Sakarya ili, Ere ...

Adresi : Sakarya İli, Erenler İlçesi,Erenler Mah,Hacıoğlu Köyiçi Mevkii,2791 Parsel , 190,75 M2 Li Taşınmaz.Üzerinnde Bahçeli Ahşap Ev.Erenler / SAKARYA

Yüzölçümü : 190,75 m2

Kıymeti : 2.436.875,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/05/2024 - 10:12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 10:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2024 - 10:12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2024 - 10:12

26/04/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.