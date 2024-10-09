T.C. Sakarya Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu
T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2024/49 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/49 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İl, Arifiye İlçe, KARAABDİLER Mahalle/Köy, 1327 Ada, 1 Parsel, arsa vasfında taşınmaz.
Yüzölçümü : 1.641,00 m2
Kıymeti : 8.205.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2024 - 14:14
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2024 - 14:14
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2024 - 14:14
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 14:14
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02100946