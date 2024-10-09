T.C. Sakarya Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu

Yayın Tarihi: 09 Ekim 2024 / 00:01

T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/49 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/49 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İl, Arifiye İlçe, KARAABDİLER Mahalle/Köy, 1327 Ada, 1 Parsel, arsa vasfında taşınmaz.

Yüzölçümü : 1.641,00 m2

Kıymeti : 8.205.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2024 - 14:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2024 - 14:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2024 - 14:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 14:14

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.