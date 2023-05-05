T.C. SALİHLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi: 05 Mayıs 2023 / 00:01

İLAN

ESAS NO : 2022/374

DAVALI : SEBAHATTİN AYDEMİR 4 Eylül Mah.Oruç Reis Cad.Bulvar Bulvar Bina No: 25 Daire No: 1 Posta Kodu: 35900 Merkez/Tire/İzmir/TürkiyeTire/ İZMİR

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Alacak (Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 20/06/2023 günü saat: 09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.