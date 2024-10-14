T.C. Samandağ 2. Asliye Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 14 Ekim 2024 / 00:01

T.C. SAMANDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2022/390 Esas

DAVALI : SANAA FLIESS NEMEZ

Davacı tarafından aleyhinize açılan müşterek çocuğun velayeti talepli Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK.nun 122 ve 127 ve 129 maddeleri gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçesi sunmanız, sunmadığınız taktirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü iddiaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, tarafınıza cevaba cevap dilekçesinin tebliği halinde tebliğden itibarenreplik/düplik'e cevap dilekçesi sunmanız, sunmadığınız taktirde karşı tarafın dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, dilekçelerin karşılıklı verilmesi veya bunun için kanunda belirlenen sürelerin geçmesi ve dilekçelerde talep edilen, dayanılan delillerin toplanmasından sonra ön inceleme duruşması yapılacağı hususları, dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.