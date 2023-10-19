T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 19 Ekim 2023 / 00:01



ESAS NO : 2023/1188 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı idare Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca davaya konu Samsun İli, Canik İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 1186 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz maliki olan davalı Selahattin Kabadayı ile uzlaşma sağlanamadığından;

Mahkememize 2023/1188 Esas numaralı tespit ve tescil davası açılmıştır.

Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C. Vakıfbank Samsun Adliyesi ŞubeMüdürlüğüne davalı adına açılacak hesaba yatırılacaktır.

Davanın duruşması 14/11/2023 günü saat 09:20'ye bırakılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.09/10/2023