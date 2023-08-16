T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 16 Ağustos 2023 / 00:01



ESAS NO : 2023/952 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı idare Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca davaya konu Samsun İli, Canik İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 1190 ada, 21 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz maliki olan Hayriye Yazıcı, Fatmanur Yazıcı Öztürk, Emine Şahin, Neşe Yazıcı, Şükriye Coşkun, Gülüzar Yazıcı, Muhammet Yazıcı ve Merve Yazıcı Alunışık ile uzlaşma sağlanamadığından;

Mahkememize 2023/952 Esas numaralı tespit ve tescil davası açılmıştır.

Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C. Vakıfbank Samsun Adliyesi ŞubeMüdürlüğüne davalı adına açılacak hesaba yatırılacaktır.

Davanın duruşması 02/11/2023 günü saat 10:50'ye bırakılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.09/08/2023