T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 03 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/949 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel tespiti ve tescil) davası nedeniyle;

Davacı Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından davaya konu Samsun İli Canik İlçesi Yenimahalle Mahallesi 1190 ada 1 ve 23 parsel ve üzerinde bulunan dükkan vasıflı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz maliki olan davalılar Asuman Şentürk, Fatih Şentürk, Zeynep Şentürk Köksal, Esra Şentürk ve Mehmet Şentürk ile uzlaşma sağlanamadığından Mahkememize 2023/949 Esas numaralı tespit ve tescil davası açılmıştır. Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C. Ziraat Bankası Saathane Şubesine davalı adına açılacak hesaba yatırılacaktır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur10/08/2023