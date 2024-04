T.C. SAMSUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 04 Nisan 2024 / 00:00

İLAN

T.C. SAMSUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/852 Esas

DAVACI : Murat Baykal, Av. Yasemin Küçük

DAVALILAR :1-Ahmet Yalçın, 2-Dursun Ali Sandıkçı, 3-İbrahim Sandıkçı 4-Güzin Berkem, 5-Mehmet Berkem, 6-Naciye Kurt, 7-Küçük Pazar Hırdavat Kırtasiye İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 8-Arno Can Arıca, 9- Asiye Berkem, 10- Cumhur Özdemir, 11-Dursun Yazgı, 12-Fatma Güleç, 13- Hira Şahin, 14-Hüseyin Özer Arıca, 15- İlhami Yolaydın, 16-Kerem Arıca, 17-Mehtap Şen Ulusoy, 18-Meryem Şahin, 19-Muhammed Nedim Şahin, 20-mustafa Şahin, 21-Osman Umut Arıca, 22-Rüveyde Yapışlar 23-Berkem Plast San. Ve Tic. Ltd. Şti. 24-Samsun Çok Amaçlı Özel Diş Laboratuvar Hizmetleri S. Ve Tic. Ltd. Şti.

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortak Yerlere Verilen Zararın Tahsili İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Dahili davalılar Muhammed Nedim Şahin ve Hira Şahin'in tebligat yapılamadığı ve yapılan araştırmalara rağmen açık adresi tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla:

Murat Baykal 19 Mayıs Mah. Gazi Cad. No:65/72 İlkadım/SAMSUN Hayriye İş Hanı adresinde iş yeri sahibi olup , tapuda F36B22BIC Pafta 7830 Ada 9 Parsel, 72, 73, 74 ,75 , 76,77, 78 , 79, 80, 81 ,82 , 83 ,84, 85Nolu Bağımsız Bölümlerde kain kat maliki olduğu,davacının sahibi olduğu dükkanlar İş Hanının en üst katında bulunduğu, yağmurdan dolayı tavan kısmında su sızıntılarının olduğunu, tamiratı yapılmayan teras sebebiyle davacının dairesinde ısı ve su yalıtımı sorunu sonucu nem ve küf olduğunu, son yağışlar sonrası daireyi tamamı ile su basmış, tavanlar, bütün döşemeler ve iş makineleri zarar gördüğünü, bu durum kat maliklerine anlatıldığı, ortak bir çözüm üretilemediği, binanın çatısında en alt katta bulunan restorant için ek bacalar açıldığı, projeye aykırı olarak açılan bu bacalar mevcut çatıya fazlası ile zarar vermediğini.projeye aykırı bacalarında kapatılmasına ilişkin karar verilmesini talep ettiklerini, apartmanın ortak yerlerinden teras kısmında tadilat, bakım, işçilik vb. masrafların tespit edilerek, tamiratın ne şekilde yapılacağının ve bedelinin belirlenmesini,Kat Mülkiyeti Yasasının 35. maddesi hükmü uyarınca işin gerektirdiği tahmini giderin davacı da dahil tüm bağımsız bölüm maliklerinden fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile şimdilik 5.000 TL'nin avans olarak arsa payı oranında davalılardan yasal faizi ile birlikte tahsiline, işin yapılmasından sonra da gerçekleşen giderin daha fazla olması durumunda kalan miktarın aynı şekilde kat maliklerinden tahsiline, Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı yana yükletilmesine karar verilmesini talep ettiklerine dair dava dilekçesinin,

Tapuda kayıt maliki olarak yer alandavalı Mustafa Şahin’in,vefatı nedeni ileyasal mirasçılarının davaya dahil edilmesine ilişkin dahili dava dilekçesinin,

Bina ortak alanı çatı kısmı ve davacı Murat Baykal'a ait 4.Kat 72,73,14,15,16,77,78,79,80, 81,82,83,84 ve 85 Nolu Bağımsız Bölüm Dükkanlar incelenmiş olup çatıdan sızan sulardan kaynaklı olarak bağımsız bölüm dükkanların tavan ve duvar kısımlarında sıva boya dökülmeleri, sararmalar, küflenmeler oluştuğu, binanın ortak alan çatı kısmında yapılan incelemelerde çatı iskeletine ait ahşapların çürüdüğü, çatı saclarında paslanmaların oluştuğu, yapılmış olan kısmi tamiratların da çözüm olmadığı ve çatının su sızdırmaya devam ettiği, çatının tamamen sökülerek yeniden ahşap çatı yapılması, üzerinin OSB kaplanması, bir kat düz membran bir kat taşlı membran ile kaplanması, olukların takılması, baca dibi yalıtımlarının yapılması, davacıya ait bağımsız bölümlerde sıva tamiratları yapılması ve dükkanların komple boyanması gerekmekte olup bütün tadilat ve yenilemelerin toplam bedeli 429.320,00 TL olarak hesaplandığı, 634 Sayılı Kat Mülkiyet Kanunu'nun 4. Maddesine göre çatı; kat maliklerin mutlak ortak yerlerinden olup aynı kanunun 16.maddesine göre kat malikleri ana gayrimenkulün bütün ortak yerlerine arsa payları oranında, ortak mülkiyet hükümlerine göre malik olduğu,çatıda yapılacak giderlere tüm kat malikleri arsa payları oranında iştirak etmeleri gerektiği görüş ve kanaatinde olduğuna ilişkin bilirkişi raporunun,

Yapılan tespitlerde ve hesaplamalarda herhangi bir isabetsizliğin bulunmadığı davalılar tarafından taşınmazların bir kısmının satış yapıldığı ve yapılacak giderlere yeni malikin iştirak etmesi gerektiği belirtildiği,satılmış olan bağımsız bölümlerinin tamamının dava tarihinden sonra satış gördüğü, dava tarihi itibariyle malik olan davalılara göre düzenlenmiş olan dağıtım çizelgesinde herhangi bir isabetsizliğin olmadığı görüş ve kanaati bildirildiğine dair bilirkişi raporunun,

05/06/2024 günü saat: 10:18'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, HMK'nun 122.maddesi gereğince; 2 (iki) hafta içerisinde dava dilekçesine cevap vermeniz, bu süre içerisinde delillerinizi bildirebileceğiniz, toplanması gereken delilleriniz var ise masrafını yatırmanız ilanen tebliğ olunur. 22/03/2024