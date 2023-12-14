T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 14 Aralık 2023 / 00:01



ESAS NO : 2023/1465 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Samsun ili, Canik ilçesi, Yeni Mahalle

ADA NO : 1179

PARSEL NO : 5, 6, 7

VASFI : Kargir Dükkan

MALİKİN ADI VE SOYADI : Gülsen ALAN, Onur Tansu ALAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Davaya konu Samsun ili, Canik ilçesi, Yeni Mahalle 1179 ada 5, 6, 7 parselde davalının hisse sahibi olduğu, taşınmaz hissesinin Samsun Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 15/09/2022 tarih ve 1339 sayılı kararı ile ile kamulaştırılmıştır.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, maliki cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/1465Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca

ilan olunur. 05/12/2023