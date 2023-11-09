T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 09 Kasım 2023 / 00:01



ESAS NO : 2023/986 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Samsun İli, Canik ilçesi, Yeni Mahalle Mahallesi.

ADA NO : 1194

PARSEL NO : 6

VASFI : Dini Tesis

MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- SEDAT YAVUZ-27335411196 -

2- SERVET YAVUZ-27338411032 -

3- VEDAT YAVUZ-27329411324 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Samsun İli, Canik ilçesi, Yeni Mahalle Mahallesi. 1194 Ada 6 Nolu parselde davalının hisse sahibi olduğu, taşınmaz hissesinin Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin15/09/2022 gün ve 1339 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 01/08/2023 tarih, 2023/986 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.05/10/2023