T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/986 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Samsun İli, Canik ilçesi, Yeni Mahalle Mahallesi.
ADA NO : 1194
PARSEL NO : 6
VASFI : Dini Tesis
MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- SEDAT YAVUZ-27335411196 -
2- SERVET YAVUZ-27338411032 -
3- VEDAT YAVUZ-27329411324 -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Samsun İli, Canik ilçesi, Yeni Mahalle Mahallesi. 1194 Ada 6 Nolu parselde davalının hisse sahibi olduğu, taşınmaz hissesinin Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin15/09/2022 gün ve 1339 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 01/08/2023 tarih, 2023/986 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.05/10/2023
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|BASIN NO: ILN01926987