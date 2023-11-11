T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 11 Kasım 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/944 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Samsun İli, Canik İlçesi,Yeni Mahalle Mahallesi, 1173 ada 12 parselde

ADA NO : 1173

PARSEL NO : 12

VASFI : Dükkan

MALİKİN ADI VE SOYADI:1- AZMİ TORUN-29609327288 -

2- MUSTAFA TORUN-29603327406 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Samsun İli, Canik İlçesi,Yeni Mahalle Mahallesi, 1173 ada 12 parselde davalının hisse sahibi olduğu, taşınmaz hissesinin Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin15/09/2022 gün ve 1339 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 04/08/2023 tarih 2023/944Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05/11/2023