T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Yayın Tarihi:
ESAS NO : 2023/748 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Samsun İli, Canik İlçesi, Yenimahalle Mahallesi.
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 1203
PARSEL NO : 27
VASFI : Arsa
YÜZÖLÇÜMÜ : 204,00 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : OSMAN HAKYEMEZ.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı.
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2021/52 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/10/2023
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01932667