T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 17 Kasım 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/748 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Samsun İli, Canik İlçesi, Yenimahalle Mahallesi.

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO : 1203

PARSEL NO : 27

VASFI : Arsa

YÜZÖLÇÜMÜ : 204,00 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : OSMAN HAKYEMEZ.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı.

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2021/52 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/10/2023