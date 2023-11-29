T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 29 Kasım 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/1246 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Samsun İli, Canik İlçesi, Yeni Mahalle, 1186ada 2 parsel

ADA NO : 1186

PARSEL NO : 2

VASFI : Dini Tesis

MALİKİN ADI VE SOYADI:1- BELKIS ALTUNDAL

2- DEMET YILMAZ

3- KAMİL ALTUNDAL

4- NUKET ALTUNDAL

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Samsun İli, Canik İlçesi, Yeni Mahalle, 1186ada 2 parsel de davalının hisse sahibi olduğu, taşınmaz hissesinin Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin15/09/2022 gün ve 1339 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 20/11/2023tarih2023/1246 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 16/11/2023