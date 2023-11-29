T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/1246 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Samsun İli, Canik İlçesi, Yeni Mahalle, 1186ada 2 parsel
ADA NO : 1186
PARSEL NO : 2
VASFI : Dini Tesis
MALİKİN ADI VE SOYADI:1- BELKIS ALTUNDAL
2- DEMET YILMAZ
3- KAMİL ALTUNDAL
4- NUKET ALTUNDAL
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Samsun İli, Canik İlçesi, Yeni Mahalle, 1186ada 2 parsel de davalının hisse sahibi olduğu, taşınmaz hissesinin Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin15/09/2022 gün ve 1339 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 20/11/2023tarih2023/1246 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 16/11/2023
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|BASIN NO: ILN01941300