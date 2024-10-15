T.C. Samsun İli Yakakent Belediye Başkanlığı

İhale, Yakakent Belediyesi hizmet binasında aşağıda belirtilen tarih ve saatte 2886 Sayılı DİK nun 45. Maddesi Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır

İhale bedeli üzerinden % 6 kati teminat alınır, tedavüldeki Türk Parası ve banka teminat mektupları teminat olarak kabul edilecektir.

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