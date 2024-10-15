T.C. Samsun İli Yakakent Belediye Başkanlığı
T.C. SAMSUN İLİ YAKAKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
GAYRI MENKUL SATIŞ İHALE İLANI
1-)
Mülkiyeti Yakakent Belediyesine ait aşağıda niteliği, yeri ve miktarı belirtilen taşınmazın satışı yapılacaktır.
2-)
İhaleye ait şartname ve ekleri, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden 2.000,00-TL karşılığında temin edilebilir.
3-)
İhale, Yakakent Belediyesi hizmet binasında aşağıda belirtilen tarih ve saatte 2886 Sayılı DİK nun 45. Maddesi Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır
4-)
İhale Pey miktarı m² birim fiyatı (m² Birim Fiyat X Yüzölçümü =Tahmini Bedel ) toplamı üzerinden başlayacak ve 10.000,00-TL (Onbin) TL’den az olmayacaktır.
5-)
İhale bedeli üzerinden % 6 kati teminat alınır, tedavüldeki Türk Parası ve banka teminat mektupları teminat olarak kabul edilecektir.
6-)
İstenilen belgeler:
(Bu Belgeler İhale günü Saat: 11:00'a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilecektir. Süresinde teslim etmeyenler ihaleye katılamayacaktır.)
a) İhale dokümanı aldığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacak)
b) Geçici teminatı (tahmini bedelin % 3’ü) yatırdığına ilişkin makbuz (Belediye Veznesinden alınacak)
c) Nüfus cüzdanı fotokopisi
d) Tebligat için adres beyanı ve Taahhütname (e-devletten veya Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak)
e) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı (Belediye Veznesinden alınacak)
f) İhaleye temsilen katılıyorsa yetkili olduğuna ilişkin belgeleri vermek zorundadır
g) Ortak girişim olarak ihaleye girilmesi halinde "Ortak Girişim Beyannamesi" (Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak)
h) Devlet İhale kanununu ve diğer ilgili kanunlara göre ihale yasaklısı olmadığına dair İsteklinin yazılı beyan da bulunması. İsteklinin yazılı beyanına rağmen, ihale aşamasından sonra isteklinin, ihalelerden yasaklı olduğu idare tarafından tespit edilirse ihale iptal olur, geçici teminat irad kaydedilir.
7-)
Satışı yapılacak Taşınmazın
S.No
Mahallesi
Ada
Parsel
Yüzölçümü
(m²)
Satılacak Hisse (m²)
Cinsi
Tahmini Bedeli
Geçici Teminatı (%3)
AÇIKLAMA
İhale Tarihi
İhale Saati
1
Kozköy Mahallesi
518
1
1023,61
629,95
Arsa
6.500.000,00
195.000,00
Boş ve işgalli,
ayrık nizam 2 kata imarlı konut alanı (Taks 0,40- Kaks 0,80)
31.10.2024
13:30
#ilangovtr BASIN NO: ILN02103834