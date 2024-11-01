T.C.Samsun Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu

Yayın Tarihi: 01 Kasım 2024 / 00:01

T.C.SAMSUN SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/350 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/350 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Taşınmaz tapu kaydında arsa vasfındadır. 3 tarafı yola cephe vaziyette olup, köşe parsel konumundadır.Kuş uçuşu yaklaşık Büyüklü Bulvarına 560,00 m., Yeni hastane binasına 770,00 m., Samsun - Ordu Devlet yoluna 460,00 m, Tekkeköy Belediye hizmet binasına 2,20 km mesafededir. Sagimad Gıda Toptancıları Sitesi içerisinde yer almakta olup,Etrafında 3 katlı toptancı sitesi yapıları bulunmaktadır. Düz bir arazi yapısına ve düzgün bir geometrik şekle sahiptir. Keşif esnasında yapılan incelemede parsel üzerinde kıymet takdirine etki edecek ve ekonomik değere sahip herhangi bir yapı bulunmadığı tespit edilmiştir.

Adresi : Samsun İli Tekkeköy İlçesi Tekkeköy Mahallesi 1044 Ada 1 Parsel Tekkeköy / SAMSUN

Yüzölçümü : 1.542,01 m2

İmar Durumu: Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli imar planında Ticaret alanına (Yençok= 12.50) isabet etmektedir

Kıymeti : 11.950.577,50 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Parsel Büyükova Koruma Alanları içerisinde kalan tarım parseldir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.15/09/2023 tarih ve 9976011 sayı

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2024 - 13:31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2024 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/12/2024 - 13:31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/01/2025 - 13:31

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.