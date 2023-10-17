T.C. SAMSUN2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 17 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/1205 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel tespiti ve tescil) davası nedeniyle;

Davacı Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından davaya konu Samsun İli Canik İlçesi Yeni Mahalle 105 ada 562 parsel ve üzerinde bulunan dükkan vasıflı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz maliki olan davalılar Emine Tuncer, Halil Başokur, Hamide Başokur, Hanife Karadeniz ve Zenibe Arslan ile uzlaşma sağlanamadığından mahkememize 2023/1205 Esas numaralı tespit ve tescil davası açılmıştır. Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C. Ziraat Bankası Saathane Şubesine davalılar adına açılacak hesaba yatırılacaktır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.09/10/2023