T.C. SAMSUN2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 14 Temmuz 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/591 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel tespiti ve tescil) davası nedeniyle;

Davacı Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından davaya konu Samsun İli Canik İlçesi Yenimahalle mahallesi 1187 ada 7 parsel ve üzerinde bulunan yapının kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz maliki olan Ahmet Şentürk mirasçıları olan davalılar Ayşe Şentürk, Mustafa Şentürk ve Coşkun Şentürk ile uzlaşma sağlanamadığından mahkememize 2023/591 Esas numaralı tespit ve tescil davası açılmıştır.

Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C. Ziraat Bankası Saathane Şubesine davalılar adına açılacak hesaba yatırılacaktır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.30/05/2023