T.C. SAMSUN4. AİLE MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 08 Ağustos 2023 / 00:01



Sayı : 2022/976 Esas 19/07/2023

Konu : İlan Hk.

İLAN

Davacı , NAZİFE KESKİN ileDavalı , MEHMET KESKİN arasında mahkememizde görülmekte olan Nafaka (Önlem Nafakası) davası nedeniyle;

Davacı Nazife Keskin'in mahkememize sunmuş olduğu 04/11/2022 tarihli adli yardım talepli dava dilekçesinde özetle;Davalı Mehmet Keskin ile 20 yıllık evli olduklarını, bu evliliklerinden müşterek çocuklarının bulunmadığını, aralarında hiçbir sebep yokken davalı eşinin 1,5 yıl önce müşterek konutu terk ettiğini, kendisinin komşularının yardımıyla geçinmeye çalıştığını, hiçbir işi ve gelirinin bulunmadığını, davalının tarafına aylık 4.000.00 TL nafakaya hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Samsun İli Vezirköprü İlçesi Örencik Mah/Köy Cilt No:83, Hane No:2'de kayıtlı Vezirköprü 01/01/1961 doğumlu,davalı MEHMET KESKİN'eİşbu ilan metninin ilan edildiği tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağının ihtarı ile HMK 122. Madde gereğince tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, cevap vermediğiniz takdirde DAVAYI İNKAR ETMİŞ KABUL EDİLECEĞİNİN TESPİTİNE, ihtar ve İLANEN TEBLİĞ olunur. 19/07/2023