T.C. SAMSUNASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 28 Eylül 2023 / 00:01

Esas No : 2021/586 Esas

Davacı , T.C ZİRAAT BANKASI A.Ş ile Davalı , TÜRKAN ANGER arasında mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) davası nedeniyle; Davalı TÜRKAN ANGER'e (T.C.:53590125370) bütün aramalara rağmen tebliğ yapılamaması sebebiyle mahkememizce bilirkişi ek raporunun ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.Dosya üzerinde yapılan inceleme değerlendirme sonucunda;

Düzenlenen Genel Kredi Sözleşmelerine istinaden dava dışı aslı borçlu Bilge Anger'e 1052 ve 1055 Ek Nolu kredilerin kullandırıldığı, kullandırılan kredi bakiyesi 19.02.2021 tarihinde 1055 ek nolu taksitli kredi ile yeniden yapılandırıldığı, buna göre 1052 ve 1055 nolu ek hesap altında kullandırılan kredilerin taksitli ticari kredi niteliğinde olup her iki kredinin kullandırım tarihlerinin davalı Türkan Anger'in kefalet tarihi olan 18.03.2019 tarihinden sonra olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır. Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız İHTAR ve İLANEN tebliğ olunur.