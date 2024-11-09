T.C. ŞANLIURFA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayın Tarihi: 09 Kasım 2024 / 00:01

T.C. ŞANLIURFA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2012/570 Esas

Davacılar , MAHMUT KILIÇ, RAMAZAN KAÇAR, ZEYNEP KARAGÖZ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

Muris Ömer Şansal'ın mirasçılarının sağ olup olmadıkları ile yasal mirasçılarının kimler olduğu tespit edilemediğinden; bu mirasçıların payı yönünden T.M.K.'nın 594. maddesi uyarınca devletin yasal mirasçılığının söz konusu olabileceği, adı geçen mirasçıların hak sahiplerinin işbu ilan tarihinden itibaren 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını gösterir belgeleri ile birlikte mahkememize başvurmaları, ilan süresi içinde başvuran olmadığı ve hiçbir mirasçı tespit edilemediği takdirde mirasçıların miras sebebi ile istihkak davası açma hakları saklı kalmak kaydı ile TMK. nun 594/2 maddesi gereğince mirasın devlete intikal edeceği ilan olunur.