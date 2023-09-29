T.C. ŞANLIURFA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 29 Eylül 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/1504 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davalı Ezel İRFAN'ın maliki bulunduğu dava konusu Şanlıurfa ili , Eyyübiye ilçesi, Camikebir Mah. 303 Ada 44 Parsel 1. Kat 63 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmazın Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından kamulaştırılmış bulunduğu ve Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin adınıza Türkiye Vakıflar Bankası Şanlıurfa Şubesine yatırılacağı ilgililere ilanen duyurulur.