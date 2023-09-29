T.C. ŞANLIURFA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Yayın Tarihi:
ESAS NO : 2023/1504 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davalı Ezel İRFAN'ın maliki bulunduğu dava konusu Şanlıurfa ili , Eyyübiye ilçesi, Camikebir Mah. 303 Ada 44 Parsel 1. Kat 63 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmazın Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından kamulaştırılmış bulunduğu ve Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin adınıza Türkiye Vakıflar Bankası Şanlıurfa Şubesine yatırılacağı ilgililere ilanen duyurulur.
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|BASIN NO: ILN01899455