T.C. Şanlıurfa 4. Asliye Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. ŞANLIURFA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

Sayı : 2018/97 Esas 27/06/2024

TMK.nun 713/4. maddesi gereğince dava konusu Şanlıurfa İli Merkez ilçesi Kanoğlu mahallesi sınırlar içersinde bulunan ve tapulama harici 119 nolu parselde yer alan 20.000 m2’lik taşınmaz ve tapulama harici 120 nolu parselde yer alan 40.000 m2’lik tescil harici taşınmazların uzaktan ve yakından ilgi ve alakası bulunanların Mahkememizin yukarıda esas sayılı dava dosyasına 3 ay içerisinde müracaatta bulunmaları, aksi takdirde söz konusu taşınmazın TMK.nun 713. maddesi gereğince tesciline karar verilebileceği hususu İLAN OLUNUR. 27/06/2024

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