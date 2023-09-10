T.C. ŞANLIURFA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 10 Eylül 2023 / 00:01

Sayı :2022/2370 Esas ''Şanlıurfa ili, Karaköprü İlçesi, Mehmetçik Mahallesi, 42 parsel sayılı taşınmazın 14/80 hissesi ile müşterek maliki olan Ali oğlu ALİ'nin Hazine tarafından gaipliği ve mirası talep edildiğinden;

Ali oğlu ALİ'nin vefat edip etmediği, mirasçısız ölüp ölmediği, mirasçısının bulunup bulunmadığı, kendisinden haber alınıp alınmadığı, tanınıp tanınmadığı, kayıp olup olmadığı ve açık kimlik ve adres bilgilerinin ne olduğu hususlarında bilgisi bulunanların ve/veya hak iddia edenlerin ilan tarihiden itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin 2022/2370 esas sayılı numarası üzerinden müracaatta bulunmaları, aksi taktirde şahsın TMK'nın 32. ve 588. maddesine göre gaipliğine karar verileceğinin ilan olunur.