T.C. Şanlıurfa 9. Asliye Ceza Mahkemesi

Yayın Tarihi: 13 Eylül 2024 / 00:01

T.C. ŞANLIURFA 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2021/1865 10/09/2024

Karar No: 2023/530

İLAN

Hasan ve Fatma oğlu, 01/01/1998 Rakka doğumlu, Kadıoğlu Mah. Veli Fuat Caddesi 175. Sok. No:18 İç Kapı No:1 Eyyübiye/ŞANLIURFA adresinde oturan Suriye uyruklu Mındar ELHATTAB'ın sanık olduğu, Şanlıurfa 9. Asliye Ceza Mahkemesinin 2021/1865 esasına kayden yapılan yargılama neticesinde verilen 28/11/2023 tarih, 2021/1865 Esas, 2023/530 Karar sayılı karar ile sanık Mındar ELHATTAB hakkında 5 Ay hapis cezası verilmiş olup,sanık Mındar ELHATTAB'ın adresine yapılan tebligatın bila ikmal edilip mernis adresinin de bulunmadığı ve şahsın herhangi bir adres belirtmemiş olduğu, herhangi bir iletişim numarası bulunmadığından gerekçeli karar tebliğ edilememiş olup, 7201 sayılı kanunun 28/1 ve 29. maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak, 7201 sayılı kanunun 31. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulüne uygun şekilde istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş olacağı tebliğ olunur.10.09.2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02088220