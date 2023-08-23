T.C.ŞANLIURFA5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 23 Ağustos 2023 / 00:01

T.C.ŞANLIURFA5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/2369 Esas

Davacı , MALİYE HAZİNESİ ile Davalı , KAYYIM ŞANLIURFA DEFTERDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, Karaköprü Mahallesinde bulunan 654 parsel numaralı 4.720,00 m2 yözölçümlü tarla vasıflı taşınmazın hissedarlarından 399/16896 pay makili Mustafa Oğlu Celal ve 399/16896 pay maliki Mustafa oğlu Abdullatif''in Hazine tarafından gaipliği ve mirası talep edildiğinden; Mustafa Oğlu Celal ve Mustafa oğlu Abdullatif''in vefa edip etmediği, mirasçısız ölüp ölmediği, mirasçının bulunup bulunmadığı, haber alınıp alınmadığı, tanınıp tanınmadığı, kayıp olup olmadığı ve açık kimlik ve adres bilgilerinin ne olduğu hususlarında bilgisi bulunanların ve/veya hak iddia edenlerin ilan tarihiden itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin2022/2369 esas sayılı numarası üzerinden müracaatta bulunmaları, aksi taktirde şahsın TMK'nın 32.ve 588. maddesine göre gaipliğine karar verileceğinin ilan olunur.