T.C. SARAYKÖY SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 30 Temmuz 2023 / 00:01

Sayı :2023/7 Tereke 18/07/2023 İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan Tereke davası nedeniyle;

Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Karataş Mahallesi, Cilt no:26, Hane no:3, Bsn:24'de nüfusa kayıtlı 41776053890 T.C kimlik numaralı, İzzet ve Emine oğlu, 16/07/1947 doğumlu muris Muhammet Erdoğan'dan alacaklı olan ve murise borcu olanların 1 ay içinde Mahkememize başvurmaları İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

İLGİLİ KİŞİ : MUHAMMET ERDOĞAN - 41776053890 DENİZLİ ili, SARAYKÖY ilçesi, KARATAŞ mah/köy, 26 Cilt, 3 Aile sıra no, 24 sırada nüfusa kayıtlı, İZZET ve EMİNE oğlu/kızı, 16/07/1947 dogumlu,