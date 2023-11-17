T.C. SARIKAMIŞ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 17 Kasım 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/193 Esas

Mahkememizde görülen Mirasçılık Belgesi İstemi davasının yapılan yargılamasında;

Kars İli, Arpaçay İlçesi, Büyükçatma Köyü, Cilt no:12, Hane no:4, BSN: 10'da nüfusa kayıtlı Mehmet ve Hanife kızı Pergit 01/07/1911 doğumlu Kudret ÖZTÜRK'ün 15/12/1995 tarihinde vefat ettiği, mirasçı olarak hak sahibi olduğunu iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize başvurmaları ilan olunur.