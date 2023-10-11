T.C. ŞARKIŞLA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 11 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2019/705 Esas

Aleyhinizedavacı vekili Av.Burcu Lektemur Güner tarafından açılan İzaleyi Şuyuu (Ortalığın giderilmesi) davasında dava dilekçesinde özetle; Sivas İli Şarkışla İlçesi Merkez Hüyük Köyü 102 ada 39 , Çatalyol Köyü 104 ada 71, Çatalyol Köyü 110 ada 3, Çatalyol Köyü 101 ada 35, Çatalyol Köyü 101 ada 36, Çatalyol Köyü 119 ada 22, Çatalyol Köyü 131 ada 1, Çatalyol Köyü 131 ada 2, Çatalyol Köyü 104 ada106, Çatalyol Köyü 104 ada 37, Çatalyol Köyü 110 ada 1, Çatalyol Köyü 111 ada 1, Çatalyol Köyü 115 ada 7 , Çatalyol Köyü 116 ada 1, Çatalyol Köyü 126 ada 8, Çatalyol Köyü 127 ada 12, Çatalyol Köyü 126 ada 21 parsellerde kayıtlı davalı Mehmet Alper TUNCER'in mernis adresine duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, davalının adresinde tanınmadığından bahisle tebligat yapılamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

20/03/2024 günü saat: 09:05'de duruşmaya gelmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın mavukafatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.