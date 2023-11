T.C. ŞARKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 11 Kasım 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/221 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda ili, ilçesi, mahallesi, ada ve parsel numarası, vasfı, malikleri ve kamulaştırma miktarları belirtilen taşınmazın TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiş ve bedel tespiti ve davacı adına tescili için Mahkememize dava açılmış olup, Kamulaştırma Kanunun 14. Maddesinde öngörülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açılabileceği, açılacak davada husumetin TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltileceği ve dava açanların Mahkememize bilgi vermeleri gerektiği, hak sahibi veya hak sahibi olduğunu iddia eden şahısların Mahkememize müracaat edebileceği, bu konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği hak sahiplerinin ve ileride çıkması muhtemel hak sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde bilirkişi incelemesi sonucunda tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalılar adına Şarköy Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı, kamulaştırılan taşınmaza ilişkin iddia ve itirazı olan ilgililerin yukarıda esas numarası belirtilen dava dosyasına müracaat ederek itiraz ve iddialarını bildirmeleri hususu; 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. İLİ : TEKİRDAĞ

İLÇESİ : ŞARKÖY

MAHALLESİ : İstiklal Mahallesi

ADA NO/ PARSEL NO : 908 Ada, 7 Parsel

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Ali Atak MAVİSU, Ali Güngör ASLAN, Aslan KARA, Atike ÖZKINAY, Atilla MAVİSU, Ayşe Yüksel Ece CEBECİ, Azime ÇANKAYA, Belgin ÖZERSİN, Bircan TOKBAY, Bora ÖSKİPER, Cengiz TURGUT, Cengiz Mustafa TÜMER, Çiğdem TÜRKSEL, Engin ÖSKİPER, Erdoğan GÖREMEN, Ertan İŞCAN, Esma Tomris MARAVENT, Fatma Gülay PAKALIN, Ferit GÜNGÖR, Fikri GÜLTEKİN, Gökhan ÇEBİ, Güler ÖZKINAY, Günseli MAZAK ÜNAL, Hafize SAYGAÇ, Halide YILDIZ, Hamza HANCİ, Haşim Vecdet TEZCAN, Hilmi ALBAYRAK, Hülya ÖZTÜRK, Hüseyin YÜCEDAĞ, Hüsnü ÇEBİ, Hüsnü Adnan ÇEBİ, İbrahim ÖZTÜRK, Kadri Ecved TEZCAN, Leyla ASLAN, Mehmet ERENERDİ, Memiş ASLAN, Meryem Zafere Muzaffer YILMAZ, Nejat Ceng TÜZEL, Neriman YÜCEDAĞ, Nurdan CUMALI, Nurten TÜRKSEL, Oğuz ERENERDİ, Sabahattin TANOĞLU, Selçuk ÇALIKOĞLU, Suna HEKİMOĞLU, Süleyman ÖZTÜRK, Süleyman Can Mert TÜZEL, Şafak ÖĞÜT, Şakir ERSEZ, Şölen Latife HEKİMOĞLU, Şükriye Türkan MAVİSU, Teslime ÖZTÜRK, Yılseven HARALALI, Zülküf KARATAŞ, Ahmet ÖZTÜRK, Alaettin ÇEBİ, Alaettin Hüsnü ÖSKİPER, Aziz ASLAN, Hayri MAVİSU, Hüseyin Burhan HEKİMOĞLU, Leman ERENERDİ, Mehmet Cevdet YILMAZ, Serpil TÜZEL, Süleyman Sinan ÜNAL, Tevfik Fikret TEZCAN, Mehmet Refik AKYOL,

TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILACAK ALAN: 12.078,95 m2

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ