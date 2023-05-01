T.C. SARUHANLI SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 01 Mayıs 2023 / 00:01

İ L A N

Sayı :2022/328 11/04/2023

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle; Muris Rüstem ve Rahime oğlu 01/07/1925 doğumlu Mehmet YUMAK'ın mirasçılarının TMK.nın 594/1. maddesi gereğince son ilandan başlayarak en geç 1 yıl içinde mahkememize başvurmaları, kimse başvurmadığı takdirde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın TMK'nın 594/2. maddesi gereğince Hazine'ye geçeceği hususu ilanen tebliğ olunur.Miras bırakan : Mehmet YUMAK - 19454505856

Rüstem ve Rahime oğlu 01/07/1925 doğumlu