T.C. SARUHANLI SULH HUKUK MAHKEMESİ
Yayın Tarihi:
İ L A N
Sayı :2022/328 11/04/2023
Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle; Muris Rüstem ve Rahime oğlu 01/07/1925 doğumlu Mehmet YUMAK'ın mirasçılarının TMK.nın 594/1. maddesi gereğince son ilandan başlayarak en geç 1 yıl içinde mahkememize başvurmaları, kimse başvurmadığı takdirde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere mirasın TMK'nın 594/2. maddesi gereğince Hazine'ye geçeceği hususu ilanen tebliğ olunur.Miras bırakan : Mehmet YUMAK - 19454505856
Rüstem ve Rahime oğlu 01/07/1925 doğumlu
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01820307