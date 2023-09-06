T.C. ŞEBİNKARAHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 06 Eylül 2023 / 00:01

Sayı : 2018/266 Esas

İLAN METNİ

Davacılar , EMRE KOCA, EREN KOCA, HALİS HANEDAR, HÜSEYİN KOCA, NURETTİN HANEDAR, NÜSRET KOCA, ZEYNEP KOCA ile Davalılar , ABDULLAH BARDAKCI v.d. arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; dahili davalı 14791026088 TC Kimlik Numaralı YUSUF ZEKAİ ABAY' ın belirtilen tüm adreslerine tebligat çıkarıldığı ancak tebligatın yapılamadığı bu nedenle;

Mahkememize sunulan dava dilekçesinde;"Davaya konu Şebinkarahisar ilçesi Yeniyol köyü 103 ada 91 parsel, 118 ada 15 parsel, 155 ada 6,7,9,36,81 parsel sayılı taşınmazlar davalılar veya murisleri adına kadastro tespitlerinde yazılmış ve itiraz olmaması üzerine tapuya tescil edildiğini, taşınmazların davalı adına olan malik hanesinin iptali ile davacılar adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesini arz ve talep ederim." şeklinde dava açmıştır.

"Ekte gönderilen dava dilekçesine tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevaplarınızı cevap dilekçesi ile birlikte tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakanın delili olduğunu belirterek bildirmeniz, elinizde bulunan delillerinizi dilekçenize ekleyerek ve başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere yer vermeniz, süresi içinde cevap vermediğiniz takdirde dava dilekçesindeki vakaları inkar etmiş sayılacağınız ihtar olunur. (HMK 122,317,318 maddeler)" ilan olunur." ilan olunur.

"HMK'nın 139 Maddesi uyarınca ; duruşmaya gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, dilekçelerinde gösterdikleri. ancak henüz sunmadıkları delilleri mahkemeye sunmaları ve gerekli açıklamayı yapmaları ayrıca masraflarını mahkeme veznesine yatırmaları için iş bu tebliğ zarfının tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre verilmiş olup kesin süre içinde yerine getirilmemesi halinde, delil ibraz elmekten veya delil bildirmekten vazgeçmiş sayılacaklarının ve dosyadaki mevcut delil durumuna göre karar verileceğinin ihtar olunur."

"Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur." ilan olunur.22/06/2023