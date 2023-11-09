T.C. SEFERİHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 09 Kasım 2023 / 00:01



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Sayı : 2023/600 Esas İZMİR ÇEVRE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ile ÇETİN KALE arasında mahkememizde görülmekte olan Gaiplik davasının yapılan açık duruşması sırasında verilen ara karar uyarınca;Bugüne kadar yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan davalı Çetin KALE'ye Seferihisar Sulh Hukuk Mahkemesinin 18/04/2013 tarih, 2013/94 Esas, 2013/128 sayılı karar ile Ahmet oğlu, Çetin KALE'yi temsil etmek üzere kayyım atandığı anlaşılmakla, ÇETİN KALE hakkında bilgisi bulunan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri, aksi halde TMK.nun 32 ve 33. Devamı maddeleri uyarınca ÇETİN KALE'nin gaipliğine karar verileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 24/10/2023