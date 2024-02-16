T.C. SEFERİHİSAR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayın Tarihi: 16 Şubat 2024 / 00:01

Örnek No:55*



2023/1 TEREKE SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1 TEREKE SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Taşınmazların cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Hıdırlık Mah. 3579 ada 3 nolu parsel: Seferihisar şehir merkezinin güney-batısında Çayırarası Mevkiinde kalmaktadır. Doğusu kadastral yola cepheli olan taşınmaz üzerinde 167,20 m2 taban alanlı ve tek katlı, yığma kâgir tarza yapılmış ve üzeri beşik çatıyla örtülü bir yapı bulunmaktadır.11.08.2016/569 tarih ve sayılı Yapı Ruhsatına istinaden bu taşınmaz üzerine, büyük hayvan yetiştiriciliği için bekçi evi, ambar ve 15 padok inşa edilmiştir. Ancak ambar ve padoklar yıkılmış olup, mevcut durumda 167,20 m2 taban alanlı bekçi evinin bulunduğu görülmüştür.

Adresi : Hıdırlık Mahallesi 3579 Ada, 3 Parsel Sayılı Taşınmaz Seferihisar / İZMİR

Yüzölçümü : 15.669,79 m2

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dışında olup,1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Çevre Düzeni Planında Tarım Alanı ve DSİ Sulama Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 16.134.650,00 TL (Tapu malikine ait 1/2 hisse satılacaktır.)

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

1- Şerh İhtiyati Haciz : Manisa 4. İcra Müdürlüğünün 31/05/2018 tarih 2018/3448 Esas,

2- Şerh İcrai Haciz : Kayseri 3.İcra Dairesinin 15/10/2018 tarih 2018/9889 Esas,

3- Şerh İcrai Haciz : Manisa 1.İcra Dairesinin 24/04/2019 tarih 2018/2549 Esas,

4- Şerh Seferihisar İcra Dairesinin 04/01/2022 tarih 2020/31 Talimat,

5- Şerh İcrai Haciz : İzmir 21. İcra Dairesi nin 01/12/2022 tarih 2022/12380 Esas,

6- Şerh Kamu Haczi : 035202 Bergama Vergi Dairesi nin 08/09/2023 tarih 386358 sayılı yazısı,

7- İpotek: (SN:1850) Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. VergiNo:9980069675 SicilNo:1148,

8- Şerh İcrai Haciz : İzmir 23. İcra Müdürlüğünün 23/01/2018 tarih 2017/8741 Esas,

9- Şerh İpoteğin paraya çevrilmesi: İzmir 2. İcra Dairesinin 31/01/2020 tarih 2020/1510 Esas.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 10:05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 10:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/04/2024 - 10:05

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/04/2024 - 10:05

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Hıdırlık Mah. 3579 ada 7 nolu parsel Seferihisar şehir merkezinin güney-batısında Çayırarası Mevkiinde kalmaktadır. Batısı kadastral yola cepheli olan taşınmaz % 2-3 eğim aralığında etek arazi topografik pozisyonunda, orta bünyeli toprak yapısında, toprakta hafif taşlılık sorunu bulunmaktadır. Su tutma kapasitesi iyi, orta derinlikte profile sahip, toprak yapısında tarımsal faaliyete engel olacak tuzluluk ve alkalilik gibi bir sorun bulunmamaktadır. Drenaj sorunu olmayan parselin arazi incelemesinde 1 dekarlık bölümü üzerinde seyrek dikili 20-30 yaşlı bakımsız mandarin ağacı ile 1 adet 50 yaşlarda dut ağacı ve 1 adet fıstık çamı ile taşınmaz sınırında 40-50 yaşlarında 79 adet servi ağaçlarının bulunduğu, parselin boş tarla olduğu, sulama imkanının bulunduğu tespit edilmiştir.

Adresi : Hıdırlık Mahallesi 3579 Ada, 7 Parsel Sayılı Taşınmaz Seferihisar / İZMİR

Yüzölçümü : 6.451,96 m2

Arsa Payı : 1/2

İmar Durumu : 1 nolu taşınmaz ile aynı.

Kıymeti : 6.541.335,00 TL (Tapu malikine ait 1/2 hisse satılacaktır.)

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 1 nolu taşınmaz ile aynı.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 10:35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 10:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/04/2024 - 10:35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/04/2024 - 10:35

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Hıdırlık Mah. 3579 ada 8 nolu parsel Seferihisar şehir merkezinin güney-batısında Çayırarası Mevkiinde kalmaktadır. Batısı kadastral yola cepheli olan taşınmaz % 3-4 eğim aralığında etek arazi topografik pozisyonunda, orta bünyeli toprak yapısında, toprakta hafif taşlılık sorunu bulunmaktadır. Su tutma kapasitesi iyi, orta derinlikte profile sahip, toprak yapısında tarımsal faaliyete engel olacak tuzluluk ve alkalilik gibi bir sorun bulunmamaktadır. Drenaj sorunu olmayan parselin arazi incelemesinde üzerinde seyrek dikili 20-30 yaşlı bakımsız mandarin ağaçları ve aralarda muhtelif cins ve yaşta 10 adet meyve ağaçları bulunduğu, ağaçların bakımsız olduğu, parselin büyük çoğunluğu boş tarla olduğu, tespit edilmiştir. Taşınmazın sulama imkanının bulunduğu parselin genelinin zirai olarak bakımlı olmadığı tespit edilmiştir. Taşınmazın değer takdirinde, üzerindeki ağaçların bedellerinin ilavesi ile birim m2 hesaplanmıştır.Taşınmaz üzerinde ikiadet 21 m2 alana sahip konteyner bulunmaktadır.

Adresi : Hıdırlık Mahallesi 3579 Ada, 8 Parsel Sayılı Taşınmaz Seferihisar / İZMİR

Yüzölçümü : 6.398,67 m2

İmar Durumu : 1 nolu taşınmaz ile aynı.

Kıymeti : 14.236.674,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 1 nolu taşınmaz ile aynı.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 11:04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 11:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/04/2024 - 11:04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/04/2024 - 11:04

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Hıdırlık Mah. 3579 ada 11 nolu parsel Seferihisar şehir merkezinin güney-batısında Çayırarası Mevkiinde kalmaktadır. Batısı kadastral yola cepheli olan taşınmaz, % 6-7 eğim aralığında etek arazi topografik pozisyonunda, orta bünyeli toprak yapısında, toprakta hafif taşlılık sorunu bulunmaktadır. Su tutma kapasitesi iyi, orta derinlikte profile sahip, toprak yapısında tarımsal faaliyete engel olacak tuzluluk ve alkalilik gibi bir sorun bulunmamaktadır. Drenaj sorunu olmayan parselin arazi incelemesinde üzerinde herhangi bir yapı ve bitki bulunmadığı, parselin çalılık doğal halde bırakılmış, boş tarla olduğu, yola cepheli kuru tarım arazisi olduğu tespit edilmiştir.

Adresi : Hıdırlık Mahallesi 3579 Ada, 11 Parsel Sayılı Taşınmaz Seferihisar / İZMİR

Yüzölçümü : 1.428,73 m2

Arsa Payı : 1/2

İmar Durumu : 1 nolu taşınmaz ile aynı.

Kıymeti : 1.428.730,00 TL (Tapu malikine ait 1/2 hisse satılacaktır.)

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 1 nolu taşınmaz ile aynı.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 11:35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 11:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/04/2024 - 11:35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/04/2024 - 11:35

29/01/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.