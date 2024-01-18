T.C. SEFERİHİSAR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayın Tarihi: 18 Ocak 2024 / 00:01

Örnek No:55*



2023/5 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Taşınmazların cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Doğanbey Mahallesi, 6007 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz, geometrik olarak yamuk formunda olup, topoğrafik olarak düz ve hafif engebeli arazi yapısındadır. Taşınmaz % 0-2 eğimli taban arazi topografik pozisyonunda, orta bünyeli toprak yapısında, toprakta taşlılık sorunu bulunmakta, su tutma kapasitesi iyi, orta derinlikte profile sahip, toprak yapısında tarımsal faaliyete engel olacak tuzluluk ve alkalilik gibi bir sorun bulunmamakta, drenaj sorunu olmayan parselin Keşif esnasında yapılan gözlemlerde taşınmazın üzerinde belirli dikim aralığında 20-25 yaşlarında mandarin ağaçlarının olduğu kapama mandarin bahçesi özelliğinde olduğu görülmüştür. Taşınmaz üzerinde bulunan mandarin ağaçlarının gerekli bakım işlemlerinin yapıldığı ve ekonomik olarak verimli durumda oldukları tespit edilmiştir. Parselin, batı yönündeki Ürkmez-Orhanlı Yolu Caddesine ~115m cephesi ve ortalama 65m derinliği bulunmaktadır. Keşif tarihinde parsel muhtelif yaşta mandalina ağacı bulunduğu, zemininin doğal bitki örtüsü ile kaplı olduğu, parsel içinde güney-kuzey aksında devam eden kadastral yol bulunduğu gözlemlenmiştir.

Adresi : Cumhuriyet Mah. 6007 Ada, 2 Parsel Seferihisar / İZMİR

Yüzölçümü : 2.302,10 m2

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planı dışında, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında Doğal Ağaçlık Karakteri Korunacak Alanda kaldığı

Kıymeti : 2.071.890,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Şerh İcrai Haciz : İzmir 1. İcra Dairesi nin 17/06/2022 tarih 2022/7695 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 5541.18 TL bedel ile Alacaklı : Gediz Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi lehine haciz işlenmiştir.

Şerh İcrai Haciz : İZMİR 14. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE nin 01/07/2016 tarih 2015/6127 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 2164.04 TL bedel ile Alacaklı : hüseyin şentürk lehine haciz işlenmiştir

Şerh İhtiyati Haciz : İzmir 26. İcra Dairesi nin 08/10/2021 tarih 2021/11045 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile. Borç : 612267.70 TL . (Alacaklı : Yeliz Korucu )

Şerh İhtiyati Haciz : İzmir 26. İcra Dairesi nin 08/10/2021 tarih 2021/11094 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile. Borç : 414054.76 TL . (Alacaklı : Yeliz Korucu )

Şerh İcrai Haciz : İzmir 27. İcra Dairesi nin 01/06/2022 tarih 2022/4959 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 3484.42 TL bedel ile Alacaklı : Gdz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi lehine haciz işlenmiştir.

Şerh İcrai Haciz : İzmir 28. İcra Dairesi nin 22/07/2022 tarih 2022/8091 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 2171.57 TL bedel ile Alacaklı : Gdz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi lehine haciz işlenmiştir.

Şerh Kamu Haczi : ÇİĞLİ Vergi Dairesi nin 14/11/2023 tarih 529934 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile. Borç : 26737.26 TL (Alacaklı : 035269 ÇİĞLİ Vergi Dairesi )

Şerh Kamu Haczi : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı nin 15/10/2021 tarih 538532 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile. Borç : 757.72 TL (Alacaklı : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı )

Şerh Kamu Haczi : İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ nin 16/01/2023 tarih sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile. Borç : 775000 TL (Alacaklı : SGK )

Şerh Kamu Haczi : İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ nin 19/10/2022 tarih sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile. Borç : 92700 TL (Alacaklı : SGK )

Şerh Kamu Haczi : Karabağlar Belediye Başkanlığı nin 24/11/2022 tarih 10030809 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile. Borç : 11360.74 TL (Alacaklı : Karabağlar Belediye Başkanlığı )

Şerh Kamu Haczi : SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ nin 01/03/2018 tarih 2346 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile. Borç : 14663.38 TL (Alacaklı : 0 )

Şerh Kamu Haczi : SEFERİHİSAR BELEDİYESİ nin 14/03/2018 tarih 2870 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile. Borç : 7784.40 TL (Alacaklı : 0 )

Şerh Kamu Haczi : SEFERİHİSAR MALMÜDÜRLÜĞÜ nin 21/02/2017 tarih 866 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile. Borç : 7500 TL (Alacaklı : 0 )

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 10:03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 10:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 10:03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 10:03

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Doğanbey Mah. 6002 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz, geometrik olarak amorf; topoğrafik olarak hafif eğimli ve engebeli arazi yapısındadır. Taşınmaz % 4-6 eğimli etek arazi topografik pozisyonunda, orta bünyeli toprak yapısında, toprakta taşlılık sorunu bulunmakta, su tutma kapasitesi iyi, orta derinlikte profile sahip, toprak yapısında tarımsal faaliyete engel olacak tuzluluk ve alkalilik gibi bir sorun bulunmamakta, drenaj sorunu olmayan parselin Keşif esnasında yapılan gözlemlerde taşınmazın ½ si üzerinde belirli dikim aralığında 20-25 yaşlarında mandarin ağaçlarının olduğu kapama mandarin bahçesi, ½ si üzerinde ise herhangi bir dikili ve ekili ürün bulunmayan boş tarım arazi özelliğinde olduğu görülmüştür.Parselin, batı yönündeki Ürkmez-Orhanlı Yolu Cad 45m cephesi ve ortalama 120m derinliği bulunmaktadır. Keşif tarihinde parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmadığı; muhtelif yaşta mandalina ağacı bulunduğu, zemininin doğal bitki örtüsü ile kaplı olduğu, parsel içinde güney-kuzey aksında devam eden kadastral yol bulunduğu gözlemlenmiştir.

Adresi : Cumhuriyet Mah. 6002 Ada, 2 Parsel Sayılı Taşınmaz Seferihisar / İZMİR

Yüzölçümü : 14.503,47 m2

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planı dışında, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında Doğal Ağaçlık Karakteri Korunacak Alanda kaldığı (6002/2)

Kıymeti : 11.602.776,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 1 nolu taşınmaz ile aynı

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 10:33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 10:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 10:33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 10:33

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Doğanbey Mah. 6002 ada, 3 parsel sayılı taşınmaz, geometrik olarak üçgen formunda; topoğrafik olarak hafif eğimli ve engebeli arazi yapısındadır. Taşınmaz % 2-4 eğimli etek arazi topografik pozisyonunda, orta bünyeli toprak yapısında, toprakta taşlılık sorunu bulunmakta, su tutma kapasitesi iyi, orta derinlikte profile sahip, toprak yapısında tarımsal faaliyete engel olacak tuzluluk ve alkalilik gibi bir sorun bulunmamakta, drenaj sorunu olmayan parselin Keşif esnasında yapılan gözlemlerde taşınmazın üzerinde belirli dikim aralığında 20-25 yaşlarında mandarin ağaçlarının olduğu kapama mandarin bahçesi özelliğinde olduğu görülmüştür. Taşınmaz üzerinde bulunan mandarin ağaçlarının gerekli bakım işlemlerinin yapılmaması nedeni ile ekonomik olarak verimli durumda olmadıkları ve yer yer ağaçlarda kurumalar olduğu tespit edilmiştir.Parselin, resmi yola cephesi bulunmamaktadır. Keşif tarihinde parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmadığı; muhtelif yaşta mandalina ağacı bulunduğu; zemininin doğal bitki örtüsü ile kaplı olduğu gözlemlenmiştir.

Adresi : Cumhuriyet Mah. 6002 Ada, 3 Parsel Sayılı Taşınmaz Seferihisar / İZMİR

Yüzölçümü : 1.541,33 m2

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planı dışında, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında Doğal Ağaçlık Karakteri Korunacak Alanda kaldığı

Kıymeti : 1.078.917,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 1 nolu taşınmaz ile aynı

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 11:03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 11:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 11:03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 11:03

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Doğanbey Mahallesi, 6002 ada, 5 parsel sayılı taşınmaz, geometrik olarak üçgen formunda; topoğrafik olarak hafif eğimli ve engebeli arazi yapısındadır. Taşınmaz % 0-2 eğimli taban arazi topografik pozisyonunda, orta bünyeli toprak yapısında, toprakta taşlılık sorunu bulunmakta, su tutma kapasitesi iyi, orta derinlikte profile sahip, toprak yapısında tarımsal faaliyete engel olacak tuzluluk ve alkalilik gibi bir sorun bulunmamakta, drenaj sorunu olmayan parselin Keşif esnasında yapılan gözlemlerde taşınmazın üzerinde belirli dikim aralığında 20-25 yaşlarında mandarin ağaçlarının olduğu kapama mandarin bahçesi özelliğinde olduğu görülmüştür. Taşınmaz üzerinde bulunan mandarin ağaçlarının gerekli bakım işlemlerinin yapılmaması nedeni ile ekonomik olarak verimli durumda olmadıkları ve yer yer ağaçlarda kurumalar olduğu tespit edilmiştir.Parselin, resmi yola cephesi bulunmamaktadır. Keşif tarihinde parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmadığı; muhtelif yaşta zeytin ağaçları bulunduğu; zemininin doğal bitki örtüsü ile kaplı olduğu gözlemlenmiştir.

Adresi : Cumhuriyet Mah. 6002 Ada, 5 Parsel Sayılı Taşınmaz Seferihisar / İZMİR

Yüzölçümü : 9.571 m2

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planı dışında, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında Doğal Ağaçlık Karakteri Korunacak Alanda kaldığı

Kıymeti : 9.327.144,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 1 nolu taşınmaz ile aynı

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 11:33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 11:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 11:33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 11:33

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Doğanbey Mah.6002 ada, 6 parsel sayılı taşınmaz, geometrik olarak amorf; topoğrafik olarak düz ve hafif engebeli arazi yapısındadır.Taşınmaz % 0-2 eğimli taban arazi topografik pozisyonunda, orta bünyeli toprak yapısında, toprakta taşlılık sorunu bulunmakta, su tutma kapasitesi iyi, orta derinlikte profile sahip, toprak yapısında tarımsal faaliyete engel olacak tuzluluk ve alkalilik gibi bir sorun bulunmamakta, drenaj sorunu olmayan parselin Keşif esnasında yapılan gözlemlerde taşınmazın üzerinde belirli dikim aralığında 20-25 yaşlarında mandarin ağaçlarının olduğu kapama mandarin bahçesi özelliğinde olduğu görülmüştür. Taşınmaz üzerinde bulunan mandarin ağaçlarının gerekli bakım işlemlerinin yapılmaması nedeni ile ekonomik olarak verimli durumda olmadıkları ve yer yer ağaçlarda kurumalar olduğu tespit edilmiştir. Parselin, batı yönündeki Ürkmez-Orhanlı Yolu Cad.115m cephesi ve ortalama 65m derinliği bulunmaktadır. Keşif tarihinde parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmadığı; muhtelif yaşta mandalina ağacı bulunduğu, zemininin doğal bitki örtüsü ile kaplı olduğu, parsel içinde güney-kuzey aksında devam eden kadastral yol bulunduğu gözlemlenmiştir.,

Adresi : Cumhuriyet Mah. 6002 Ada, 6 Parsel Sayılı Taşınmaz Seferihisar / İZMİR

Yüzölçümü : 15.901 m2

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planı dışında, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında Doğal Ağaçlık Karakteri Korunacak Alanda kaldığı

Kıymeti : 7.840.968,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 1 nolu taşınmaz ile aynı

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 12:03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 12:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 12:03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 12:03

08/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.