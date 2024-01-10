T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 10 Ocak 2024 / 00:01

ESAS NO : 2023/741 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Antalya İli Serik İlçesi Aşağıoba Mahallesi

ADA NO : 124

PARSEL NO : 13 ve 14 parseller (eski 8 parsel)

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : ‭‭4.771,24 m²

MALİKLERİNADVESOYADLARI:ADEMŞAHİN-14824560336,ADEMYANIK-23959243298,AHMETAKIŞ-28909090298,AHMETAKIŞ-28930089582,AKİDEECE-51205521876,AKİFKÜPELİ-26962155152,ALİYEKEN-24760228528,ALTANÇELİK-21508338358,ARİFE DURSUN-16627487988,ATİYEÇELİK-21568336318,AYŞEBÜYÜKGEBİZ-26473172068,AYŞE ÇAYAKSU-25453206366,AYŞEÇELİK-17284466132,AYŞEHATİPOĞLU-24715230026,AYŞE KALAK-13897578132,AYŞEŞAHİN-17236479920,AYŞETOP-27649121552,AZİZÇELİK-21562336536,BAYRAMÖZEN-28819093426,BAYRAMYANIK-26464171742,BİRGÜL YILMAZ-28903090416,DAVUTAKIŞ-28918089948,DÖNDÜÇELEN-25753184746,DURKADIN DEMİR-24988550630,DURKADINTUNÇ-28915090060,DÜRİYEYILDIRIM-14971555490,EMİNE AKIŞ-30166037084,EMİNEŞAHİN-14836559922,ESMAYANAL-22129316848,FATMAARICAN-18901425044,FATMAÇALIŞAN-13978579706,FATMAKAYA-18967423022,FATMA MARAÇ-27349130762,FATMASOYTÜRK-14785561670,FATMANAÖĞÜT-29680064218,GÜLAY GÜNAL-18970422968,GÜLPERİYEKEN-14197581792,GÜLSERENYANAL-22096317954,HABİBE ÖZEN-28648099118,HASANKÜPELİ-22405298158,HASANALİŞAHİN-14800561128,HATİCE YALÇIN-27214135410,HAVANABAHAR-21295344044,HÜSEYİNAKIŞ-30160037202,İBRAHİM AK-18853426670,İBRAHİMAKIŞ-30163037148,İBRAHİMKÜPELİ-26932156172,İSMAİL ŞAHİN-29347064858,KEZİBANBULUT-26107184368,MAHMUTAKIŞ-28906090352,MEHMET AK-18955423232,MEHMETBULUT-13018620214,MEHMETÇELİK-21511338284,MEHMET KÜPELİ-26947155672,MEHMETÖZEN-28813093644,MEHMETŞAHİN-14827560272,MEHMET YANAL-22144316328,MERYEMYEKEN-20746363528,MESUTYANIK-26425173044,MEVLÜT YANIK-26443172470,MUSTAFAYANAL-22150316190,MUSTAFASAFİŞAHİN-14776561962,NECİBETUNÇ-14560569174,NEJLADEMİR-28945089218,NEJLAGÜLBUDAK-23272267124, NİHATYANIK-26455172024,BULUT-12979621568,NURGÜLDURSUN-23833222432,NURTEN KIZILIRMAK-12985621330,ORHANAKIŞ-26275166500,OSMANÖZEN-28825093298,OSMAN YANIK-26440172534,RAHMİYETUNÇ-14614567330,ŞAHİN-14797561224,RIZVANÇELİK-21505338412,AKIŞ-28921089874,SAFİNAZ ÜNET-29605055574,SAİME TAT-26557160608, SEHERÇİVİLER-23881245766,SIDDIKABAŞAK-25456206066,SONGÜLBAYINDIR-23488262814,SÜLEYMANAK-18898425140,KÜPELİ-26953155444,SÜLEYMANŞAHİN-14830560108, SÜLEYMANŞAHİN-14821560490,SÜLEYMANŞAHİN-14773562016,SÜLEYMAN YANAL-22141316482,ŞENGÜLKAYA-27550136256,ŞERİFEÇETİN-12955623340,ŞERİFE TOP-22042319766,TÜLÜNYILMAZÖRS-11887646090,ÜMMÜGÜLAKIŞ-18175772660,ZEYNEP AK-18859426452,ZEYNEPAKÇA-25504205126,ZEYNEPGÜMÜŞ-14833560044,ZEYNEP KOŞAR-14842546992,ZEYNEPPARLAK-18973422804,ZEYNEPŞENER-35008101626,EMİNE KÜPELİ-26950155508,FATMADEMİR-24979550922,GÜLSÜMAK-18958423178,İSMAİLŞAHİN-14848559576,MUSTAFAAKIŞ-28945089072,SÜLEYMAN AKIŞ-28942089136

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü)

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Antalya ili, Serik İlçesi, Aşağıoba Mahallesi 124 ada 13 parsel (eski 124 ada 8 parsel) ve 124 ada 14 parsel (eski 124 ada 8 parsel) sayılı taşınmazlarda davalılara ait tarladan geçen enerji nakil hattı ile ilgili olarak TEİAŞ Yönetim Kurulunca alınan 6-51 sayı ve 11/02/2009 tarihli kamu yararı kararı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 421-38 sayılı ve 25/02/2009 tarihli yazısı ileonaylanan karar gereğince kamulaştırıldığı, söz konusu taşınmazda kamulaştırma bedelinin tespitine, üzerinde tesis edilecek olan irtifak hakkının TEİAŞ adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2023/741 esas sayılı dosyasında dava açılmıştır.

Mahkememizce tespit edilecekolan kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Serik Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğinceilan olunur.29/12/2023