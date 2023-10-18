T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 18 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2019/572 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Antalya ili Serik ilçesi Üründü Mahallesi

ADA NO :138

PARSEL NO :5

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ :23.070,28 m2 lik taşınmazda 1.204,66 m2'lik irtifak hakkı tescili

MALİKLERİN

ADI VE SOYADI :ADİLE DÜZPARMAK- AYŞE DÜZPARMAK-DUYGU IŞIK- EMİNE KOZAN- HÜSEYİN SARGIN-MAHMİRİ ÜNAL-CEMİLE SARGIN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü)

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Antalya İli, Serik ilçesi, Üründü Mahallesi, 138 Ada 5 Parselde davalılara ait tarladan geçen enerji nakil hattı ile ilgili olarak TEİAŞ Yönetim Kurulunca alınan 29-527 sayı ve 04/12/2014 tarihli kamu yararı kararı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 317 sayılı ve 22/12/2014 tarihli yazısı ileonaylanan karar gereğince kamulaştırıldığı, söz konusu taşınmazda kamulaştırma bedelinin tespitine,üzerinde tesis edilecek olan irtifak hakkının TEİAŞ adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2019/572 esas sayılı dosyasında dava açılmıştır.

Mahkememizce tespit edilecekolan kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Serik Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir.

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur. 10/02/2020