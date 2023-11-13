T.C. SERİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 13 Kasım 2023 / 00:01

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ESAS NO : 2013/145 Esas

Davacılar Adem Çelik, Feyzullah Çelik, Hüseyin Gök, Nuray Kara, Süleyman Çelik, Zeynep Aslan tarafından davalılar Sevim TURGUT, Dahili Davalı Mehmet AY, Akif SARGIN, Davalı Ali ÖZTÜRK, Fatin Rüştü TURGUT, Enver Turgut, Hasan ŞAHİN, Hatice KARAÇÖL, Feyzullah Kerim TURGUT, Feyzullah TURGUT, Hatice KARAÇÖL KÜÇÜKÖZKAN, Osman ÇİMEN, Ahmet TURGUT, Havva GÜZEL, Neşet TUNÇ, Mediha BULGUR, Abdurrahman TURGUT, Düriye DÖKÜMCÜ, Şerafettin ÇİMEN, Hasan PAKIR, Mehmet PAKIR, Mehmet PAKIR, İzzet PAKIR, Arife ATEŞ aleyhine açılan tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Sevim TURGUT (Boztepe Köyü Aksu/Antalya), Dahili Davalı Mehmet AY (Boztepe Köyü Aksu/Antalya), Davalı Akif SARGIN (Boztepe Köyü Aksu/Antalya), Davalı Ali ÖZTÜRK (Boztepe Köyü Aksu/Antalya), Davalı Fatin Rüştü TURGUT (Boztepe Köyü Aksu/Antalya), Davalı Enver Turgut (Boztepe Köyü Aksu/Antalya), Davalı Hasan ŞAHİN (Boztepe Köyü Aksu/Antalya), Davalı Hatice KARAÇÖL (Boztepe Köyü Aksu/Antalya), Davalı Feyzullah Kerim TURGUT (Boztepe Köyü Aksu/Antalya), Davalı Feyzullah TURGUT (Boztepe Köyü Aksu/Antalya), Davalı Hatice KARAÇÖL KÜÇÜKÖZKAN (Boztepe Köyü Aksu/Antalya), Davalı Osman ÇİMEN (Boztepe Köyü Aksu/Antalya), Davalı Ahmet TURGUT (Boztepe Köyü Aksu/Antalya), Davalı Havva GÜZEL (Boztepe Köyü Aksu/Antalya), Davalı Neşet TUNÇ (Boztepe Köyü Aksu/Antalya), Davalı Mediha BULGUR (Boztepe Köyü (Mustafa BULGUR'un eşi) Aksu/Antalya), Davalı Abdurrahman TURGUT (Boztepe Köyü Aksu/Antalya), Davalı Düriye DÖKÜMCÜ (Boztepe Köyü Aksu/Antalya), Davalı Şerafettin ÇİMEN (Boztepe Köyü Aksu/Antalya), Davalı Hasan PAKIR (Solak Köyü Aksu/Antalya), Davalı Mehmet PAKIR (Solak Köyü Aksu/Antalya), Davalı Mehmet PAKIR (Solak Köyü Aksu/Antalya), Davalı İzzet PAKIR (Solak Köyü Aksu/Antalya), Davalı Arife ATEŞ (Boztepe Köyü Aksu/Antalya) ve Fazilet Aldemir (Bekir ve İclal kızı);

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize tebligat yapılamamış, adres araştırmasından bir netice alınamamış, dava dilekçesi, tensip zaptı, duruşma gün ve saatini bildirir davetiyenin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesi özeti; Davacılar, Antalya ili Serik ilçesi, Aşağıkocayatak Köyü 290 parsel'in tapu malikleri Yusuf Oğlu Şaban Öztürk, Mehmet Oğlu Mustafa Güler, Mehmet Oğlu Fatma Güler,bayram Oğlu Orhan Ay, Bayram Oğlu Mehmet Ay, Bayram Oğlu İsmail Ay, Bayram Oğlu Mehmet ali Ay, Bayram Kızı Neset Tunç, Mehmet Oğlu Ahmet Güler,Hasan Oğlu Süleyman Şahin, Hasan Kızı Fatma Urlu, Hasan Kızı Habibe Yavuz, Hasan Oğlu Mahmut Şahin, Hasan Kızı Nehibe Kaya, Mustafa Kızı Fikriye Sahin, Hasan Oğlu Kadir Ay, Hasan Kızı Muazzez Zümre, Ali Oğlu Fevzullah Turgut, Ali Kızı Fatma Küçüközkan, Tevfik Oğlu Hidayet Topal, İbrahim Oğlu Abdullah Çimen, İsmail Kızı Ayşe Çimen, İsmail Kızı Gülsüm Çimen, Yusuf kızı Hatice Öztürk, Yusuf Oğlu İbrahim Öztürk, Yusuf Kızı Fatma Öztürk( arslan), Ysuf kızı Emine Sevim, Yusuf Kızı Şerife Kökçü, İbrahim Oğlu Emrullah Çullu, Ali Oğlu Abdullah Kerim Çimen( Abdulkerim Çimen)'in hisselerinin ayrı ayrı iptali ile Aziz Küçükkök, Süleyman Oğlu Celil Gök, Hüseyin Çalik, Hüseyin oğlu Celil Gök, Mehmet Oğlu Hüseyin Gök, Ömer Çakan, Ali Çelik,Mehmet Çelik, Mehmet Çakan, İsmail Çakan, Hüseyin Çakan, Fahri Çakan, Yaşar Çelik, Seyfullah Çelik, Mehmet çakan sağlıklarında kendileri ölümleri ile de mirasçıları, Seyfullah Oğlu Hasan Çelik'in atlarına tapuya kayıt ve tesciline talep etmiştir.

Duruşma Günü: 11/01/2024 tarih saat 10:50'de duruşmaya gelmediğiniz veya davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz belgeleri sunmanız veya getirtilecek belgeleriniz için açıklama yapmanız bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği hususu dava dilekçesi, tensip zabtı ve duruşma zabtı yerine geçerli olmak üzere, davalı Sevim TURGUT (Boztepe Köyü Aksu/Antalya), Dahili Davalı Mehmet AY (Boztepe Köyü Aksu/Antalya), Davalı Akif SARGIN (Boztepe Köyü Aksu/Antalya), Davalı Ali ÖZTÜRK (Boztepe Köyü Aksu/Antalya), Davalı Fatin Rüştü TURGUT (Boztepe Köyü Aksu/Antalya), Davalı Enver Turgut (Boztepe Köyü Aksu/Antalya), Davalı Hasan ŞAHİN (Boztepe Köyü Aksu/Antalya), Davalı Hatice KARAÇÖL (Boztepe Köyü Aksu/Antalya), Davalı Feyzullah Kerim TURGUT (Boztepe Köyü Aksu/Antalya), Davalı Feyzullah TURGUT (Boztepe Köyü Aksu/Antalya), Davalı Hatice KARAÇÖL KÜÇÜKÖZKAN (Boztepe Köyü Aksu/Antalya), Davalı Osman ÇİMEN (Boztepe Köyü Aksu/Antalya), Davalı Ahmet TURGUT (Boztepe Köyü Aksu/Antalya), Davalı Havva GÜZEL (Boztepe Köyü Aksu/Antalya), Davalı Neşet TUNÇ (Boztepe Köyü Aksu/Antalya), Davalı Mediha BULGUR (Boztepe Köyü (Mustafa BULGUR'un eşi) Aksu/Antalya), Davalı Abdurrahman TURGUT (Boztepe Köyü Aksu/Antalya), Davalı Düriye DÖKÜMCÜ (Boztepe Köyü Aksu/Antalya), Davalı Şerafettin ÇİMEN (Boztepe Köyü Aksu/Antalya), Davalı Hasan PAKIR (Solak Köyü Aksu/Antalya), Davalı Mehmet PAKIR (Solak Köyü Aksu/Antalya), Davalı Mehmet PAKIR (Solak Köyü Aksu/Antalya), Davalı İzzet PAKIR (Solak Köyü Aksu/Antalya), Davalı Arife ATEŞ (Boztepe Köyü Aksu/Antalya) ve Fazilet Aldemir'e (Bekir ve İclal kızı) ilanen tebliğ olunur.26/10/2023