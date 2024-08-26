T.C. Serik İcra Dairesi
T.C. SERİK İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Örnek No:55*
2024/116 TLMT.
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/116 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Serik İlçe, GEDİK Mahalle/Köy, Kökez-Köyyeri Mevkii, 1106 Ada, 7 Parsel, Kat : Zemin No ...
Adresi : Gedik Mahallesi Kökez Köyyeri Mevkii Serik / ANTALYA
Yüzölçümü : 1.077,00 m2
Arsa Payı : 1/8
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 3.500.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/09/2024 - 10:06
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/10/2024 - 10:06
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2024 - 10:06
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2024 - 10:06
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Serik İlçe, GEDİK Mahalle/Köy, Kökez-Köyyeri Mevkii, 1106 Ada, 7 Parsel, Kat : Zemin No ...
Adresi : Gedik Mahallesi Kökez Köyyeri Mevkii Serik / ANTALYA
Yüzölçümü : 1.077 m2
Arsa Payı : 1/8
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 3.500.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/09/2024 - 13:36
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/10/2024 - 13:36
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2024 - 13:36
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2024 - 13:36
23/08/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02081265