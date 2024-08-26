T.C. Serik İcra Dairesi

Yayın Tarihi: 26 Ağustos 2024 / 00:01

T.C. SERİK İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Örnek No:55*

2024/116 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/116 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Serik İlçe, GEDİK Mahalle/Köy, Kökez-Köyyeri Mevkii, 1106 Ada, 7 Parsel, Kat : Zemin No ...

Adresi : Gedik Mahallesi Kökez Köyyeri Mevkii Serik / ANTALYA

Yüzölçümü : 1.077,00 m2

Arsa Payı : 1/8

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 3.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/09/2024 - 10:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/10/2024 - 10:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2024 - 10:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2024 - 10:06

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Serik İlçe, GEDİK Mahalle/Köy, Kökez-Köyyeri Mevkii, 1106 Ada, 7 Parsel, Kat : Zemin No ...

Adresi : Gedik Mahallesi Kökez Köyyeri Mevkii Serik / ANTALYA

Yüzölçümü : 1.077 m2

Arsa Payı : 1/8

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 3.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/09/2024 - 13:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/10/2024 - 13:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2024 - 13:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2024 - 13:36

23/08/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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