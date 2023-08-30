T.C. SEYDİŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 30 Ağustos 2023 / 00:01

Sayı :2023/126 Esas Konu : 2.İlan

2.İLAN METNİ

Davacı MALİYE HAZİNESİ ile Davalı KONYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Maliye Hazinesi tarafından Konya İli, Seydişehir İlçesi, Alaylar 1 Mahallesi 497 ada 330 parsel (yeni numarası 1874 ada 330 parsel) sayılı taşınmazda hissedar olan Nazife isimli şahsın gaip olmasınedeniyle şahıs adına yatırılan meblağın Maliye hazinesi adına aktarılmasınakarar verilmesi talep edilmiştir.

Yukarıda ismi geçen ve gaipliği istenilen, Maliye hazinesi tarafından Konya İli, Seydişehir İlçesi, Alaylar 1 Mahallesi 497 ada 330 parsel (yeni numarası 1874 ada 330 parsel) numarasında Nazife isimli şahsı tanıyanların görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin Seydişehir 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/124 Esas sayılı dosyasına müracaat etmesi, adı geçenin bu ilandan haberdar olması halinde yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenin M.K. 588 maddesi gereğince GAİPLİĞİNE ve GAİP ADINA yatırılmış olan meblağın hazine hesabına aktarılacağına karar verileceği ilan olunur.