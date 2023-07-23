T.C. ŞİLE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/357 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İstanbul İli, Şile İlçesi

MEVKİİ : Bozgaca Mah.

PARSEL NO :179

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 30,13 m2 alanlı taşınmazın tamamı

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ekrem Kayahan AKAY

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/357 Esas sayısında dava açılmıştır.

1- Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davaları açılabilecektir,

2- Husumet İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına yöneltilecektir,

3- Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan İdare adına tescil edilecektir,

4- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına T.C. Ziraat Bankası Şile Şubesine yatırılacaktır.

5- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 12/07/2023