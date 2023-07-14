T.C.ŞİLEİCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 14 Temmuz 2023 / 00:01

Örnek No:55*

2023/119 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/119 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, MEŞRUTİYET Mahalle/Köy, EŞEKMEYDANI Mevkii, 1523 Parsel, A8-2 Blok, Z.Kat+1. Kat / 16 numaralı bağımsız bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Plan örneğinde Kuzeyi:İmar yolu ve 1543 parsel ile,Doğusu: 1543 parsel ve park alanı ile,Güneyi:İmar yolu ile,Batısı:İmar yolu ve 430 parsel ile çevrilidir.Taşınmaz, zemin kat ve 1. Katı olan 2 katlı binadır.Tamamı betonarmekarkas 1. Sınıf inşaat malzeme ve işçiliği ile yapılmıştır.Hertürlü kaba ve ince inşaat işleri bitmiş tefrişli olup iskan edilmektedir.Mimari projesinde:Zemin katta: Giriş terası,giriş,wc,mutfak,salon salon balkonu,merdiven evi,1.katta 3 yatak odası,hol,banyo+wc ve balkon bölümleri vardır.Salonda şömine,bahçede barbekü, mutfak dolap ve tezgah takılı,ıslak zeminler seramik,yaşam alanları ahşap parke döşeli,iç sıva,boyaları yapılmış,dış kapı takılı,iç kapıları hazır tip kapı,dış pvc ve ısı camlı doğramaları takılıdır.Dairede elektrik tesisatları çekili,vitrifiye ve armatürleri bağlanmış,pis su kanal bağlantısı yapılmış,içme suyu, ısınma doğalgaz tesisatı çekili,kombi ve petekleri takılıdır.Bina 4 yaşındadır.Bina bürüt alanı : (Zemin kat:74,50m²,1.kat:67,80m²)=142,30m²Bina net alanı: 129,30m² dir. 1523 nolu parsel Şile merkezin yaklaşık 3km batı yönünde,Meşrutiyet Mahallesi yerleşik alanı dışında,yaklaşık 1km doğu yönünde kalmaktadır.Parsel üzerinde ekli krokide gösterilen ?Aşiyan Sitesi? yerleşim alanı vardır.Toplam 22 blok halinde (toplam:44 Bağımsız bölüm) ikiz konumda dubleks meskenler ve site yüzme havuzu vardır.Sitenin tamamı bitmiş ve iskan edilmektedir.Kuzey/güney yönde yaklaşık %10 eğimli parsel, projesine göre setlendirilerek yapılaşmıştır.Sitede Belediye hizmetleri,doğalgaz,içme suyu,kanal bağlantısı,elektrik alt yapı hizmetleri ile çevre temizlik hizmetleri,kentsel ve sosyal donatı alanlarından faydalanmaktadır.Çevresinde özellikle site halinde iskan edilen ve inşaat halinde dubleks konut kullanımı olan yerleşim alanları vardır.

Adresi : Meşrutiyet Mah., Çakıroğlu Cad., Korkut Sok., Aşiyan Sitesi, No:A8/2Şile / İSTANBUL

Yüzölçümü : 8.541,58 m2

Arsa Payı : 208/9280

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı 21/06/2002 tasdik tarihli, Meşrutiyet Mah., 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında; E=0,25 yapılaşma yoğunluğunda ayrık nizam 2 kat KONUT ALANINDA kalmaktadır.

Kıymeti : 7.850.440,16 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/08/2023 - 14:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/08/2023 - 14:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/09/2023 - 14:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/09/2023 - 14:05

11/07/2023 (İİK m.114 ve m.126)

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