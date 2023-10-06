T.C. SİLİFKE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 06 Ekim 2023 / 00:01

Sayı : E.44265007-2023/170-Ceza Dava Dosyası 02.10.2023

T.C. SİLİFKE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

Hakaret suçundanMahkememizin 13/07/2023 tarih, 2023/170 Esas 2023/712 Karar sayılı ilamı ile MAHKUMİYET kararı verilen Bayram ve Ayşe oğlu, 01/09/1969 Acıpayam doğumlu BÜLENT CAN hakkında verilen karar tüm aramalara ve çabalara rağmen tebliğ edilememiş olduğundan;

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLAN OLUNUR. 02.10.2023