T.C. SİLİFKE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Yayın Tarihi:
Sayı : E.44265007-2023/170-Ceza Dava Dosyası 02.10.2023
T.C. SİLİFKE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N
Hakaret suçundanMahkememizin 13/07/2023 tarih, 2023/170 Esas 2023/712 Karar sayılı ilamı ile MAHKUMİYET kararı verilen Bayram ve Ayşe oğlu, 01/09/1969 Acıpayam doğumlu BÜLENT CAN hakkında verilen karar tüm aramalara ve çabalara rağmen tebliğ edilememiş olduğundan;
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLAN OLUNUR. 02.10.2023
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01902203