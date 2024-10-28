T.C. Silifke 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden

Yayın Tarihi: 28 Ekim 2024 / 00:01

T.C. SİLİFKE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/360 Esas

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından aşağıda nitelekleri yazılı taşınmaz kamulaştırılmıştır. Bu ihtar ile dava dilekçesi ve eklerinin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi aleyhine kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptale veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz, idari yargıya dava başvurusunda bulunduğunuz takdirde husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açıldığı takdirde dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendiremedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden tescil edileceği mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Silifke Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı, kamulaştırmaya ilişkin ve taşınmaz malın değerine ait tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği aksi takdirde delil ibrazı ve savunma için yeni mehil verilmeyeceği İHTAR olunur.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: Mersin ili, Silifke İlçesi, Kargıcak Mahallesi, 162 ada 2 parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI : Feyzullah Pembe

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi